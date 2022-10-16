https://ria.ru/20221016/tishkovets-1824376069.html

Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве

Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве - РИА Новости, 16.10.2022

Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве

Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:57

2022-10-16T09:57

2022-10-16T09:57

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичей ждет последний погожий денек с температурным фоном на 4 градуса выше положенной климатической нормы, то есть переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 758 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pogoda-1823953311.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)