https://ria.ru/20221016/tishkovets-1824376069.html
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве - РИА Новости, 16.10.2022
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве
Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:57
2022-10-16T09:57
2022-10-16T09:57
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичей ждет последний погожий денек с температурным фоном на 4 градуса выше положенной климатической нормы, то есть переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 758 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pogoda-1823953311.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве
Синоптик Тишковец сообщил, что москвичей в воскресенье ждет последний "погожий денек"