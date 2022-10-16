Рейтинг@Mail.ru
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/tishkovets-1824376069.html
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве - РИА Новости, 16.10.2022
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве
Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:57
2022-10-16T09:57
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779261126_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_60d3ac099ae4bca14e59e400dbfc7590.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Москвичей ждет последний погожий денек с температурным фоном на 4 градуса выше положенной климатической нормы, то есть переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 758 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pogoda-1823953311.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779261126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bf1127fe178fe428180817b655e5491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
09:57 16.10.2022
 
Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве

Синоптик Тишковец сообщил, что москвичей в воскресенье ждет последний "погожий денек"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Жителей Москвы в воскресенье ждет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Москвичей ждет последний погожий денек с температурным фоном на 4 градуса выше положенной климатической нормы, то есть переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 758 миллиметров ртутного столба.
Женщина прогуливается в Нарымском сквере Новосибирска - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 11:40Сказано в эфире
"Ждем настоящую осень". Синоптик о погоде в Центральной России
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала