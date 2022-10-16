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В Белоруссии предотвратили серию терактов - РИА Новости, 16.10.2022
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В Белоруссии предотвратили серию терактов
В Белоруссии предотвратили серию терактов - РИА Новости, 16.10.2022
В Белоруссии предотвратили серию терактов
В Белоруссии предотвращена серия терактов, сообщил в воскресенье государственный телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:20
2022-10-16T19:07
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
украина
белорусская железная дорога
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белоруссии предотвращена серия терактов, сообщил в воскресенье государственный телеканал "Беларусь 1".По данным телеканала, в стране предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, готовивших такие атаки. Телеканал утверждает, что планировавшие теракты связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции, находящимся за пределами Белоруссии. Подчеркивается, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием."Белорусские правоохранители &lt;…&gt; владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников, соответственно, готовы максимально быстро, жестко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", — сказал в эфире телеканала замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.Он отметил, что правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны.Казакевич также подчеркнул, что "эта инициатива (BYPOL. — Прим. ред.) есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый, продвигаемый длительное время. В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией России на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение госвласти в республике". "Участники незаконных воинских формирований в том числе в рамках этого проекта проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", — сказал он.Верховный суд Белоруссии в конце августа признал организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями террористической. Ранее в Генпрокуратуре поясняли, что данная организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, но с мая 2021 года BYPOL используется с целью объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам. По ее данным, "конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь".На фоне российской военной спецоперации на Украине признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для России и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. Правоохранительные органы Белоруссии ранее сообщали о ряде уголовных дел о терактах из-за уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране, а также о подготовке к терактам и повреждению железнодорожной инфраструктуры.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20221013/front-1823729260.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, украина, белорусская железная дорога
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Украина, Белорусская железная дорога
16:20 16.10.2022 (обновлено: 19:07 16.10.2022)
 
В Белоруссии предотвратили серию терактов

Канал "Беларусь 1" сообщил о задержании нескольких человек, готовивших теракты в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белоруссии предотвращена серия терактов, сообщил в воскресенье государственный телеканал "Беларусь 1".
По данным телеканала, в стране предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, готовивших такие атаки. Телеканал утверждает, что планировавшие теракты связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции, находящимся за пределами Белоруссии. Подчеркивается, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием.
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"Белорусские правоохранители <…> владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников, соответственно, готовы максимально быстро, жестко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", — сказал в эфире телеканала замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.
Он отметил, что правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны.
Казакевич также подчеркнул, что "эта инициатива (BYPOL. — Прим. ред.) есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый, продвигаемый длительное время. В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией России на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение госвласти в республике". "Участники незаконных воинских формирований в том числе в рамках этого проекта проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", — сказал он.
Верховный суд Белоруссии в конце августа признал организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями террористической. Ранее в Генпрокуратуре поясняли, что данная организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, но с мая 2021 года BYPOL используется с целью объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам. По ее данным, "конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь".
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На фоне российской военной спецоперации на Украине признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для России и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. Правоохранительные органы Белоруссии ранее сообщали о ряде уголовных дел о терактах из-за уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране, а также о подготовке к терактам и повреждению железнодорожной инфраструктуры.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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