Рейтинг@Mail.ru
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/telo-1824482023.html
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 17.10.2022
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины
Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-16T23:58
2022-10-17T00:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что предварительно мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.
https://ria.ru/20221015/pozhar-1824273126.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
23:58 16.10.2022 (обновлено: 00:00 17.10.2022)
 
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины

В шахте лифта одного из домов на Свободном проспекте в Москве обнаружили тело мужчины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
"16 октября в одном из жилых домов по Свободному проспекту в городе Москве, обнаружено тело молодого человека в шахте лифта. По данном факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что предварительно мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 14:15
СК начал проверку после пожара в автосервисе в Москве
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала