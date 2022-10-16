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В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 17.10.2022
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины
Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-16T23:58
2022-10-16T23:58
2022-10-17T00:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что предварительно мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
23:58 16.10.2022 (обновлено: 00:00 17.10.2022)
В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины
В шахте лифта одного из домов на Свободном проспекте в Москве обнаружили тело мужчины