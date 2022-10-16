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В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины

В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 17.10.2022

В шахте лифта одного из домов на востоке Москвы обнаружили тело мужчины

Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-16T23:58

2022-10-16T23:58

2022-10-17T00:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тела молодого человека в шахте лифта на Свободном проспекте в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что предварительно мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.

https://ria.ru/20221015/pozhar-1824273126.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия