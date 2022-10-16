https://ria.ru/20221016/telo-1824450618.html

На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 16.10.2022

На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T19:24

2022-10-16T19:24

2022-10-16T19:24

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Следователи и криминалисты проводят осмотр на месте происшествия. Для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20221012/pozhar-1823418270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия