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На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 16.10.2022
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На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 16.10.2022
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела
Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T19:24
2022-10-16T19:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Следователи и криминалисты проводят осмотр на месте происшествия. Для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
19:24 16.10.2022
 
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

В Москве на мусоросортировочной станции обнаружили фрагменты человеческого тела

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
"При сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции, расположенной по 2-й Карпатской улице в городе Москве, обнаружены фрагменты человеческого тела. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Следователи и криминалисты проводят осмотр на месте происшествия. Для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудники МЧС у здания общежития на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:58
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие, эвакуировали более 80 человек
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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