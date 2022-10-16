https://ria.ru/20221016/telo-1824450618.html
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 16.10.2022
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела
Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T19:24
2022-10-16T19:24
2022-10-16T19:24
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения фрагментов человеческого тела на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице в Москве, сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Следователи и криминалисты проводят осмотр на месте происшествия. Для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела
В Москве на мусоросортировочной станции обнаружили фрагменты человеческого тела