https://ria.ru/20221016/strelba-1824380901.html
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 16.10.2022
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:43
2022-10-16T10:43
2022-10-16T10:43
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.Информация о стрельбе появилась в городских пабликах соцсети "ВКонтакте". Очевидцы писали, что между двумя мужчинами возник конфликт, и один из них выстрелил из пистолета около 6 раз. Стрельба произошла в районе улицы Полторацкого, 47/1. От выстрелов сработала сигнализация стоящих неподалеку автомобилей."Отделом полиции №4 УМВД России по Омску проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Предварительно установлено, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мужчина еще не задержан.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, пострадал человек
ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
Информация о стрельбе появилась в городских пабликах соцсети "ВКонтакте". Очевидцы писали, что между двумя мужчинами возник конфликт, и один из них выстрелил из пистолета около 6 раз. Стрельба произошла в районе улицы Полторацкого, 47/1. От выстрелов сработала сигнализация стоящих неподалеку автомобилей.
"Отделом полиции №4 УМВД России
по Омску проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Предварительно установлено, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мужчина еще не задержан.