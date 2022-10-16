Рейтинг@Mail.ru
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/strelba-1824380901.html
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 16.10.2022
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:43
2022-10-16T10:43
происшествия
омск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.Информация о стрельбе появилась в городских пабликах соцсети "ВКонтакте". Очевидцы писали, что между двумя мужчинами возник конфликт, и один из них выстрелил из пистолета около 6 раз. Стрельба произошла в районе улицы Полторацкого, 47/1. От выстрелов сработала сигнализация стоящих неподалеку автомобилей."Отделом полиции №4 УМВД России по Омску проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Предварительно установлено, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мужчина еще не задержан.
https://ria.ru/20221016/strelba-1824378390.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
10:43 16.10.2022
 
В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, пострадал человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
Информация о стрельбе появилась в городских пабликах соцсети "ВКонтакте". Очевидцы писали, что между двумя мужчинами возник конфликт, и один из них выстрелил из пистолета около 6 раз. Стрельба произошла в районе улицы Полторацкого, 47/1. От выстрелов сработала сигнализация стоящих неподалеку автомобилей.
"Отделом полиции №4 УМВД России по Омску проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Предварительно установлено, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мужчина еще не задержан.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
10:16
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы
 
ПроисшествияОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала