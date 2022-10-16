https://ria.ru/20221016/strelba-1824380901.html

В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 16.10.2022

В Омске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:43

2022-10-16T10:43

2022-10-16T10:43

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Омске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.Информация о стрельбе появилась в городских пабликах соцсети "ВКонтакте". Очевидцы писали, что между двумя мужчинами возник конфликт, и один из них выстрелил из пистолета около 6 раз. Стрельба произошла в районе улицы Полторацкого, 47/1. От выстрелов сработала сигнализация стоящих неподалеку автомобилей."Отделом полиции №4 УМВД России по Омску проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Предварительно установлено, что стреляли из травматического оружия. Пострадавший находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мужчина еще не задержан.

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омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия