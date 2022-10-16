https://ria.ru/20221016/strelba-1824378390.html
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы - РИА Новости, 16.10.2022
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы
Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:16
2022-10-16T10:16
2022-10-16T10:56
в мире
пенсильвания
питтсбург
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной безопасности города.Как сообщается, перестрелка произошла на Сидар-авеню в центральной части города."Всего четыре человека получили огнестрельные ранения в результате происшествия. Подтвердилась информация о гибели двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина госпитализирован. <…> Он находится в стабильном состоянии. Ведется расследование инцидента", — говорится в сообщении управления в Twitter.
https://ria.ru/20221012/strelba-1823507132.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пенсильвания, питтсбург
В мире, Пенсильвания, Питтсбург
10:16 16.10.2022 (обновлено: 10:56 16.10.2022)
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы
После стрельбы в Пенсильвании три человека погибли, один пострадал