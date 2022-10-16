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В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы - РИА Новости, 16.10.2022
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В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы - РИА Новости, 16.10.2022
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы
Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:16
2022-10-16T10:56
в мире
пенсильвания
питтсбург
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной безопасности города.Как сообщается, перестрелка произошла на Сидар-авеню в центральной части города."Всего четыре человека получили огнестрельные ранения в результате происшествия. Подтвердилась информация о гибели двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина госпитализирован. &lt;…&gt; Он находится в стабильном состоянии. Ведется расследование инцидента", — говорится в сообщении управления в Twitter.
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в мире, пенсильвания, питтсбург
В мире, Пенсильвания, Питтсбург
10:16 16.10.2022 (обновлено: 10:56 16.10.2022)
 
В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы

После стрельбы в Пенсильвании три человека погибли, один пострадал

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной безопасности города.
Как сообщается, перестрелка произошла на Сидар-авеню в центральной части города.
"Всего четыре человека получили огнестрельные ранения в результате происшествия. Подтвердилась информация о гибели двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина госпитализирован. <…> Он находится в стабильном состоянии. Ведется расследование инцидента", — говорится в сообщении управления в Twitter.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 19:08
В США мужчина открыл стрельбу при задержании
 
В миреПенсильванияПиттсбург
 
 
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