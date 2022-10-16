https://ria.ru/20221016/strelba-1824378390.html

В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы

В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы - РИА Новости, 16.10.2022

В Пенсильвании три человека погибли после стрельбы

Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:16

2022-10-16T10:16

2022-10-16T10:56

в мире

пенсильвания

питтсбург

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате стрельбы в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания, сообщает управление общественной безопасности города.Как сообщается, перестрелка произошла на Сидар-авеню в центральной части города."Всего четыре человека получили огнестрельные ранения в результате происшествия. Подтвердилась информация о гибели двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина госпитализирован. <…> Он находится в стабильном состоянии. Ведется расследование инцидента", — говорится в сообщении управления в Twitter.

https://ria.ru/20221012/strelba-1823507132.html

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питтсбург

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, пенсильвания, питтсбург