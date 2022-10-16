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В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского - РИА Новости, 16.10.2022
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В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского
В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского - РИА Новости, 16.10.2022
В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского
Дебошир в Костромской области, когда его вели в патрульный автомобиль, выстрелил в сопровождавшего его полицейского, от ранений правоохранитель скончался,... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T00:32
2022-10-16T05:20
происшествия
костромская область
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дебошир в Костромской области, когда его вели в патрульный автомобиль, выстрелил в сопровождавшего его полицейского, от ранений правоохранитель скончался, злоумышленника задержали, сообщает УМВД по области.Инцидент произошел в субботу. Около 16 часов в полицию обратилась жительница села Георгиевского Межевского района, она сообщила о семейном скандале. На место были направлены полицейские.Злоумышленника вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После оцепления и переговоров он сдался полиции.Задержанного доставили в полицию, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1958 года рождения, подчеркнули в полиции.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности". Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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происшествия, костромская область
Происшествия, Костромская область
00:32 16.10.2022 (обновлено: 05:20 16.10.2022)
 
В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского

УМВД: в Костромской области дебошир выстрелил в полицейского, правоохранитель скончался

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дебошир в Костромской области, когда его вели в патрульный автомобиль, выстрелил в сопровождавшего его полицейского, от ранений правоохранитель скончался, злоумышленника задержали, сообщает УМВД по области.
Инцидент произошел в субботу. Около 16 часов в полицию обратилась жительница села Георгиевского Межевского района, она сообщила о семейном скандале. На место были направлены полицейские.
"Прибыв на место, сотрудники полиции пресекли противоправное поведение гражданина, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского комендантского взвода из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался", – говорится в сообщении.
Злоумышленника вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После оцепления и переговоров он сдался полиции.
Задержанного доставили в полицию, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1958 года рождения, подчеркнули в полиции.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности". Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Сотрудники полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 06:28
В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским
 
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