https://ria.ru/20221016/strelba-1824351685.html

В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского

В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского - РИА Новости, 16.10.2022

В Костромской области дебошир смертельно ранил полицейского

Дебошир в Костромской области, когда его вели в патрульный автомобиль, выстрелил в сопровождавшего его полицейского, от ранений правоохранитель скончался,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:32

2022-10-16T00:32

2022-10-16T05:20

происшествия

костромская область

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дебошир в Костромской области, когда его вели в патрульный автомобиль, выстрелил в сопровождавшего его полицейского, от ранений правоохранитель скончался, злоумышленника задержали, сообщает УМВД по области.Инцидент произошел в субботу. Около 16 часов в полицию обратилась жительница села Георгиевского Межевского района, она сообщила о семейном скандале. На место были направлены полицейские.Злоумышленника вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После оцепления и переговоров он сдался полиции.Задержанного доставили в полицию, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1958 года рождения, подчеркнули в полиции.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности". Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20221009/strelba-1822558168.html

костромская область

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происшествия, костромская область