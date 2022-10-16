20:16 16.10.2022 (обновлено: 20:36 16.10.2022)
В США раскрыли сценарий "кошмарного" поражения страны в битве с Россией
Bloomberg: одновременная война против России, Ирана и Китая принесет США поражение
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с этими странами произойдут практически одновременно, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.
"Представьте себе сценарий, при котором через год, два или три мир сотрясают войны от Европы до Тихого океана. Идея не так абсурдна, как вы думаете. Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах", — рассуждает автор.
По его словам, напряженная ситуация вокруг Украины, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой Соединенным Штатам придется выбирать приоритетное для себя направление.
"Сложите эти кризисы вместе, и вы получите задатки евразийского пожара. <…> Мысленное упражнение демонстрирует, насколько всепроникающей стала опасность большой войны. Это также напоминает нам о том, что сегодняшние кризисы более тесно взаимосвязаны, чем кажется", — отметил колумнист.
Как утверждает Брэндс, перегруженное задачами такого масштаба американское государство не сможет реагировать на одну проблему, не учитывая ее влияние на способность Вашингтона решать другие. Требования к государственной системе управления США будут крайне суровыми в таких экстремальных условиях, подытожил журналист.
В России неоднократно напоминали об отсутствии у Москвы агрессивных намерений в отношении других государств. При этом в руководстве страны отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.