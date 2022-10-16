https://ria.ru/20221016/ssha-1824459134.html

В США раскрыли сценарий "кошмарного" поражения страны в битве с Россией

В США раскрыли сценарий "кошмарного" поражения страны в битве с Россией - РИА Новости, 16.10.2022

В США раскрыли сценарий "кошмарного" поражения страны в битве с Россией

США могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с этими странами произойдут практически одновременно, пишет... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T20:16

2022-10-16T20:16

2022-10-16T20:36

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с этими странами произойдут практически одновременно, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.По его словам, напряженная ситуация вокруг Украины, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой Соединенным Штатам придется выбирать приоритетное для себя направление."Сложите эти кризисы вместе, и вы получите задатки евразийского пожара. <…> Мысленное упражнение демонстрирует, насколько всепроникающей стала опасность большой войны. Это также напоминает нам о том, что сегодняшние кризисы более тесно взаимосвязаны, чем кажется", — отметил колумнист.Как утверждает Брэндс, перегруженное задачами такого масштаба американское государство не сможет реагировать на одну проблему, не учитывая ее влияние на способность Вашингтона решать другие. Требования к государственной системе управления США будут крайне суровыми в таких экстремальных условиях, подытожил журналист.В России неоднократно напоминали об отсутствии у Москвы агрессивных намерений в отношении других государств. При этом в руководстве страны отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с помощью включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

https://ria.ru/20221016/bayden-1824433947.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824314238.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, россия, иран, китай