https://ria.ru/20221016/sputnik-1824361530.html
Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов
Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов - РИА Новости, 16.10.2022
Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов
Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T06:05
2022-10-16T06:05
2022-10-16T06:29
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безопасность
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" стартовала с Плесецка в субботу в 22.55 мск.Главный каталог космических объектов – единая информационная база данных, содержащая информацию о каждом космическом объекте. Он содержит данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.
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россия, плесецк, войска воздушно-космической обороны, безопасность
Новое оружие России, Россия, Плесецк, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность
06:05 16.10.2022 (обновлено: 06:29 16.10.2022)
Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов
Выведенный на орбиту спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов