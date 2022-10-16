https://ria.ru/20221016/sputnik-1824361530.html

Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов

Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов - РИА Новости, 16.10.2022

Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов

Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T06:05

2022-10-16T06:05

2022-10-16T06:29

новое оружие россии

россия

плесецк

войска воздушно-космической обороны

безопасность

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" стартовала с Плесецка в субботу в 22.55 мск.Главный каталог космических объектов – единая информационная база данных, содержащая информацию о каждом космическом объекте. Он содержит данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

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россия, плесецк, войска воздушно-космической обороны, безопасность