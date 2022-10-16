https://ria.ru/20221016/sputnik-1824352393.html
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 16.10.2022
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T00:58
2022-10-16T00:58
2022-10-16T01:15
россия
войска воздушно-космической обороны
ангара (ракета)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802143153_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_82f2e6fcde61789da73d7387e52e3839.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны.Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 мск.Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
https://ria.ru/20220617/raketa-1796109938.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802143153_173:0:2117:1458_1920x0_80_0_0_bbff9a080d27e7e16848eeb768574b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, ангара (ракета), безопасность
Россия, Войска воздушно-космической обороны, Ангара (ракета), Безопасность
00:58 16.10.2022 (обновлено: 01:15 16.10.2022)
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Минобороны: легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560"