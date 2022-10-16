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Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 16.10.2022
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Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 16.10.2022
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
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2022-10-16T01:15
россия
войска воздушно-космической обороны
ангара (ракета)
безопасность
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны.Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 мск.Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
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россия, войска воздушно-космической обороны, ангара (ракета), безопасность
Россия, Войска воздушно-космической обороны, Ангара (ракета), Безопасность
00:58 16.10.2022 (обновлено: 01:15 16.10.2022)
 
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

Минобороны: легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны.
Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 мск.
"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", - сказали в ведомстве.
Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
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РоссияВойска воздушно-космической обороныАнгара (ракета)Безопасность
 
 
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