https://ria.ru/20221016/sputnik-1824352393.html

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 16.10.2022

Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:58

2022-10-16T00:58

2022-10-16T01:15

россия

войска воздушно-космической обороны

ангара (ракета)

безопасность

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны.Ракета стартовала с космодрома Плесецк в субботу в 22.55 мск.Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

https://ria.ru/20220617/raketa-1796109938.html

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2022

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россия, войска воздушно-космической обороны, ангара (ракета), безопасность