https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824478226.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T23:12

2022-10-16T23:12

2022-10-16T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

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одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях."Сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221016/pozhar-1824479525.html

харьковская область

украина

одесская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, одесская область, вооруженные силы рф