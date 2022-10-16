https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824478226.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:12
2022-10-16T23:12
2022-10-16T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях."Сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221016/pozhar-1824479525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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23:12 16.10.2022 (обновлено: 23:28 16.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях
Страна.ua: в Одесской и Харьковской областях прогремели взрывы