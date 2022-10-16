Рейтинг@Mail.ru
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409972.html
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ
Российские войска с 24 февраля уничтожили 6700 единиц украинской бронетехники и РСЗО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:28
2022-10-16T14:28
владимир путин
россия
украина
донбасс
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800669247_70:0:1430:765_1920x0_80_0_0_b80aa6c3614b4b3160b4de6ed257c225.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские войска с 24 февраля уничтожили 6700 единиц украинской бронетехники и РСЗО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники",- говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409012.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800669247_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_13f03ffe020ba85f43f1deef365f892b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, безопасность
Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Безопасность
14:28 16.10.2022
 
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ

Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 6700 танков и бронемашин ВСУ

© Минобороны РФБрошенная украинская военная техника в Лисичанске
Брошенная украинская военная техника в Лисичанске
© Минобороны РФ
Брошенная украинская военная техника в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские войска с 24 февраля уничтожили 6700 единиц украинской бронетехники и РСЗО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники",- говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
14:20
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала