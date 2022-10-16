https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409972.html
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ
Российские войска с 24 февраля уничтожили 6700 единиц украинской бронетехники и РСЗО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:28
2022-10-16T14:28
2022-10-16T14:28
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украина
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безопасность
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские войска с 24 февраля уничтожили 6700 единиц украинской бронетехники и РСЗО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники",- говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409012.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, безопасность
Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Безопасность
За время спецоперации уничтожено около 6700 единиц боевой техники ВСУ
Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 6700 танков и бронемашин ВСУ