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Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824405760.html
Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ
Вооруженные силы снова нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:02
2022-10-16T18:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы снова нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны."В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
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россия, украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:02 16.10.2022 (обновлено: 18:02 16.10.2022)
 
Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ

Минобороны: ВС России снова нанесли удары по объектам энергетики Украины, цели поражены

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы снова нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
13:59Специальная военная операция на Украине
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