14:02 16.10.2022 (обновлено: 18:02 16.10.2022)
Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ
Минобороны: ВС России снова нанесли удары по объектам энергетики Украины, цели поражены
© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы снова нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сказали в ведомстве.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.