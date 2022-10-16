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В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824388968.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, одну гаубицу и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:28
2022-10-16T11:28
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
т-64
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, одну гаубицу и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица 2С1 "Гвоздика", танк (Т-64 БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек, 2 танка, одна гаубица и ЗРК "Оса" и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824380215.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, т-64
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Т-64
11:28 16.10.2022
 
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных и одного танка за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, одну гаубицу и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица 2С1 "Гвоздика", танк (Т-64 БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек, 2 танка, одна гаубица и ЗРК "Оса" и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
10:35Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаТ-64
 
 
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