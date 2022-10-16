https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824388968.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 16.10.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, одну гаубицу и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:28

2022-10-16T11:28

2022-10-16T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

т-64

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, одну гаубицу и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица 2С1 "Гвоздика", танк (Т-64 БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек, 2 танка, одна гаубица и ЗРК "Оса" и пять единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824380215.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, т-64