Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд
Сотрудники ООО "КДСК" укладывают новый асфальт. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд, сообщается на его официальном сайте.
"Круглосуточно и в любую погоду вы обеспечиваете необходимое обслуживание объектов дорожного хозяйства. Только в этом году вами выполнен ремонт свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, в том числе на участках Бульварного кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. В рамках комплексного благоустройства более комфортными для автомобилистов и пешеходов стали Ленинский проспект, Волоколамское шоссе и еще десятки улиц", - говорится в сообщении.
14 августа, 11:52В РоссииСобянин поздравил строителей с профессиональным праздником
Собянин подчеркнул, что дорожное хозяйство является важнейшей составляющей инфраструктуры Москвы, от его состояния зависит развитие города, комфорт, безопасность и благополучие горожан.
Градоначальник отметил особую актуальность работников сферы и в зимний период, когда делается все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть последствия снегопадов и привести мегаполис в порядок.
День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В этот день поздравляют строителей дорог, инженеров, проектировщиков, ремонтников, а также работников предприятий, которые изготавливают дорожные строительные материалы.