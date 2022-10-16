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Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022
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Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022
Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд, сообщается РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:25
2022-10-16T11:25
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
кутузовский проспект
ярославское шоссе
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд, сообщается на его официальном сайте."Круглосуточно и в любую погоду вы обеспечиваете необходимое обслуживание объектов дорожного хозяйства. Только в этом году вами выполнен ремонт свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, в том числе на участках Бульварного кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. В рамках комплексного благоустройства более комфортными для автомобилистов и пешеходов стали Ленинский проспект, Волоколамское шоссе и еще десятки улиц", - говорится в сообщении.Собянин подчеркнул, что дорожное хозяйство является важнейшей составляющей инфраструктуры Москвы, от его состояния зависит развитие города, комфорт, безопасность и благополучие горожан.Градоначальник отметил особую актуальность работников сферы и в зимний период, когда делается все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть последствия снегопадов и привести мегаполис в порядок.День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В этот день поздравляют строителей дорог, инженеров, проектировщиков, ремонтников, а также работников предприятий, которые изготавливают дорожные строительные материалы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220814/stroitelstvo-1809476090.html
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москва
кутузовский проспект
ярославское шоссе
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, кутузовский проспект, ярославское шоссе
Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва, Кутузовский проспект, Ярославское шоссе
11:25 16.10.2022
 
Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудники ООО "КДСК" укладывают новый асфальт
Сотрудники ООО КДСК укладывают новый асфальт - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудники ООО "КДСК" укладывают новый асфальт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд, сообщается на его официальном сайте.
"Круглосуточно и в любую погоду вы обеспечиваете необходимое обслуживание объектов дорожного хозяйства. Только в этом году вами выполнен ремонт свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, в том числе на участках Бульварного кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. В рамках комплексного благоустройства более комфортными для автомобилистов и пешеходов стали Ленинский проспект, Волоколамское шоссе и еще десятки улиц", - говорится в сообщении.
Многофункциональный комплекс Фили Град и строительная площадка апартаментов бизнес-класса Only в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 11:52В России
Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником
Собянин подчеркнул, что дорожное хозяйство является важнейшей составляющей инфраструктуры Москвы, от его состояния зависит развитие города, комфорт, безопасность и благополучие горожан.
Градоначальник отметил особую актуальность работников сферы и в зимний период, когда делается все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть последствия снегопадов и привести мегаполис в порядок.
День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В этот день поздравляют строителей дорог, инженеров, проектировщиков, ремонтников, а также работников предприятий, которые изготавливают дорожные строительные материалы.
Сотрудник дорожно-ремонтной службы наносит разметку термопластиком на дорожное полотно - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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ОбществоГородское хозяйство МосквыСергей СобянинМоскваКутузовский проспектЯрославское шоссе
 
 
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