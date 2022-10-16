https://ria.ru/20221016/sobyanin-1824388766.html

Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022

Собянин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд, сообщается РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:25

2022-10-16T11:25

2022-10-16T11:25

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

кутузовский проспект

ярославское шоссе

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником, отметив их круглосуточный труд, сообщается на его официальном сайте."Круглосуточно и в любую погоду вы обеспечиваете необходимое обслуживание объектов дорожного хозяйства. Только в этом году вами выполнен ремонт свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, в том числе на участках Бульварного кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. В рамках комплексного благоустройства более комфортными для автомобилистов и пешеходов стали Ленинский проспект, Волоколамское шоссе и еще десятки улиц", - говорится в сообщении.Собянин подчеркнул, что дорожное хозяйство является важнейшей составляющей инфраструктуры Москвы, от его состояния зависит развитие города, комфорт, безопасность и благополучие горожан.Градоначальник отметил особую актуальность работников сферы и в зимний период, когда делается все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть последствия снегопадов и привести мегаполис в порядок.День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В этот день поздравляют строителей дорог, инженеров, проектировщиков, ремонтников, а также работников предприятий, которые изготавливают дорожные строительные материалы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/stroitelstvo-1809476090.html

https://ria.ru/20221013/prazdnik-1824029021.html

москва

кутузовский проспект

ярославское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, кутузовский проспект, ярославское шоссе