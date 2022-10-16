https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html

Лидер молдавской партии "Шор" обвинил Санду в нарушении конституции

Лидер молдавской партии "Шор" обвинил Санду в нарушении конституции - РИА Новости, 16.10.2022

Лидер молдавской партии "Шор" обвинил Санду в нарушении конституции

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил президента страны Маю Санду в нарушении конституции и в диктатуре. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T23:20

2022-10-16T23:20

2022-10-16T23:20

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КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил президента страны Маю Санду в нарушении конституции и в диктатуре.Ранее в воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ( "Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало."С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни. У людей есть право протестовать, у организаторов протеста есть разрешение. Когда президент нарушает конституцию и закон - закона ни для кого в стране нет",- заявил Шор в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.Политик сообщил, что в связи с незаконным, по его мнению, разгоном манифестантов, в генпрокуратуру подана жалоба. Шор осудил действие полицейских, отметив, что "ни одно правительство страны не подавляло мирные протесты"."С сегодняшнего дня все, кто не согласен с политикой Санду, с политикой правящей партией "Действие и солидарность", имеют полное право объявить акт гражданского неповиновения. Если вся страна перестанет платить за газ - то они (власти) убегут из этой страны. Мы продолжим наши протесты, несмотря ни на что", - добавил Шор.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824397895.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

https://ria.ru/20221010/shor-1822701576.html

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в мире, илан шор, молдавия, кишинев