https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html

Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России

Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России - РИА Новости, 16.10.2022

Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России

Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин в интервью газете "Новости". РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T18:15

2022-10-16T18:15

2022-10-16T18:55

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россия

сербия

евросоюз

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин в интервью газете "Новости".По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы."Чем раньше мы примем то, что они нас не хотят и что нам там (в ЕС. — Прим. ред.) не место, тем лучше для нас. Отношение к Европейскому союзу — это вопрос не эмоций, а рациональных решений", — подчеркнул Вулин.Ранее глава сербского МВД резко ответил на критику Евросоюза из-за отказа Белграда поддержать ограничительные меры в отношении России. По его словам, Брюссель наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления республики в ЕС, поскольку выставляет большой список требований к стране, начиная от признания Косово, отказа от Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и заканчивая антироссийскими санкциями.

https://ria.ru/20221013/davlenie-1823794375.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сербия, евросоюз