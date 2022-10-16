https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html
Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России
Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России - РИА Новости, 16.10.2022
Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России
Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин в интервью газете "Новости". РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T18:15
2022-10-16T18:15
2022-10-16T18:55
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евросоюз
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин в интервью газете "Новости".По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы."Чем раньше мы примем то, что они нас не хотят и что нам там (в ЕС. — Прим. ред.) не место, тем лучше для нас. Отношение к Европейскому союзу — это вопрос не эмоций, а рациональных решений", — подчеркнул Вулин.Ранее глава сербского МВД резко ответил на критику Евросоюза из-за отказа Белграда поддержать ограничительные меры в отношении России. По его словам, Брюссель наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления республики в ЕС, поскольку выставляет большой список требований к стране, начиная от признания Косово, отказа от Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и заканчивая антироссийскими санкциями.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сербия, евросоюз
Политика, Россия, Сербия, Евросоюз
18:15 16.10.2022 (обновлено: 18:55 16.10.2022)
Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России
Глава МВД Сербии Вулин заявил об угрозе исчезновения страны без дружбы с Россией