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Сербия закрыла посольство на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
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Сербия закрыла посольство на Украине
Сербия закрыла посольство на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
Сербия закрыла посольство на Украине
Сербия решила закрыть посольство в Киеве по соображениям безопасности, сообщается на сайте дипмиссии на Украине. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:23
2022-10-16T15:46
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украина
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сербия решила закрыть посольство в Киеве по соображениям безопасности, сообщается на сайте дипмиссии на Украине."Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто", — говорится в публикации представительства.При этом сотрудники дипмиссии продолжат работу в Белграде "до момента создания условий для возвращения". Отмечается также, что еще 13 февраля МИД Сербии рекомендовал гражданам покинуть Украину и отказаться от поездок туда.Ранее с аналогичным призывом выступил Китай.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, сербия, украина
В мире, Сербия, Украина
15:23 16.10.2022 (обновлено: 15:46 16.10.2022)
 
Сербия закрыла посольство на Украине

Сербия на время закрыла посольство на Украине по соображениям безопасности

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сербия решила закрыть посольство в Киеве по соображениям безопасности, сообщается на сайте дипмиссии на Украине.
"Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто", — говорится в публикации представительства.
При этом сотрудники дипмиссии продолжат работу в Белграде "до момента создания условий для возвращения". Отмечается также, что еще 13 февраля МИД Сербии рекомендовал гражданам покинуть Украину и отказаться от поездок туда.
Ранее с аналогичным призывом выступил Китай.
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В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
 
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