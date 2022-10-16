https://ria.ru/20221016/serbiya-1824399360.html
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб - РИА Новости, 16.10.2022
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб
Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы близ города Валево на Западе Сербии: один человек погиб, несколько пострадали, передает агентство Танюг. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:10
2022-10-16T13:10
2022-10-16T13:10
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сербия
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БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы близ города Валево на Западе Сербии: один человек погиб, несколько пострадали, передает агентство Танюг."В селе Стубо рядом с плотиной ГЭС Ровни утром около 9.45 (10.45 мск) перевернулся микроавтобус с пассажирами из поселка Осечина и упал, сообщили в полиции. Согласно первоначальной информации, в нем было 18 пассажиров, один человек погиб, несколько получили травмы", - информирует агентство.На месте происшествия работают экстренные службы. По данным издания "Вечерне новости" водитель не поставил на ручной тормоз стоящий микроавтобус, он скатился с трассы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы и перевернулся, один человек погиб
БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы близ города Валево на Западе Сербии: один человек погиб, несколько пострадали, передает агентство Танюг.
"В селе Стубо рядом с плотиной ГЭС Ровни утром около 9.45 (10.45 мск) перевернулся микроавтобус с пассажирами из поселка Осечина и упал, сообщили в полиции. Согласно первоначальной информации, в нем было 18 пассажиров, один человек погиб, несколько получили травмы", - информирует агентство.
На месте происшествия работают экстренные службы. По данным издания "Вечерне новости" водитель не поставил на ручной тормоз стоящий микроавтобус, он скатился с трассы.