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В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб - РИА Новости, 16.10.2022
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В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб - РИА Новости, 16.10.2022
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб
Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы близ города Валево на Западе Сербии: один человек погиб, несколько пострадали, передает агентство Танюг. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:10
2022-10-16T13:10
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы близ города Валево на Западе Сербии: один человек погиб, несколько пострадали, передает агентство Танюг."В селе Стубо рядом с плотиной ГЭС Ровни утром около 9.45 (10.45 мск) перевернулся микроавтобус с пассажирами из поселка Осечина и упал, сообщили в полиции. Согласно первоначальной информации, в нем было 18 пассажиров, один человек погиб, несколько получили травмы", - информирует агентство.На месте происшествия работают экстренные службы. По данным издания "Вечерне новости" водитель не поставил на ручной тормоз стоящий микроавтобус, он скатился с трассы.
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в мире, сербия
В мире, Сербия
13:10 16.10.2022
 
В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, один человек погиб

В Сербии микроавтобус съехал с горной трассы и перевернулся, один человек погиб

© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы близ города Валево на Западе Сербии: один человек погиб, несколько пострадали, передает агентство Танюг.
"В селе Стубо рядом с плотиной ГЭС Ровни утром около 9.45 (10.45 мск) перевернулся микроавтобус с пассажирами из поселка Осечина и упал, сообщили в полиции. Согласно первоначальной информации, в нем было 18 пассажиров, один человек погиб, несколько получили травмы", - информирует агентство.
На месте происшествия работают экстренные службы. По данным издания "Вечерне новости" водитель не поставил на ручной тормоз стоящий микроавтобус, он скатился с трассы.
На месте столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в провинции Пенджаб, Пакистан - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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