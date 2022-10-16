https://ria.ru/20221016/ranenyy-1824410371.html

В белгородском селе Никольское при обстреле пострадал мужчина

В белгородском селе Никольское при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 16.10.2022

В белгородском селе Никольское при обстреле пострадал мужчина

Один местный житель пострадал в белгородском селе Никольское в результате обстрела со стороны Украины, сообщил журналистам глава администрации Никольского... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:32

2022-10-16T14:32

2022-10-16T20:48

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

антон иванов

белгород

белгородская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824418899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed753e9568be88217048fb2b2de1e075.jpg

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Один местный житель пострадал в белгородском селе Никольское в результате обстрела со стороны Украины, сообщил журналистам глава администрации Никольского сельского поселения Белгородского района Вячеслав Тимошков.Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали три человека, есть незначительные повреждения домов, заборов, машин."Сегодня был прилёт по нашей территории, пострадали дома, это в основном кровля и окна… Один человек находился на улице, взрывной волной его откинуло в домовладение, сейчас он направлен в медицинское учреждение", - рассказал Тимошков.Он добавил, что сотрудники администрации поселения приступили к подомовому обходу территории, чтобы понять степень повреждений. Всем пострадавшим власти окажут помощь, уточнил глава.Село Никольское находится примерно в 10 километрах от Белгорода.Белгород подвергался интенсивному обстрелу со стороны Украины в минувшую среду, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. В четверг многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в тот же день.

https://ria.ru/20221016/belgorod-1824398720.html

https://ria.ru/20221015/snaryad-1824284985.html

белгород

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела со стороны Украины в Белгородской области Один местный житель пострадал в белгородском селе Никольское в результате обстрела со стороны Украины, сообщил глава сельской администрации 2022-10-16T14:32 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, антон иванов, белгород, белгородская область, украина