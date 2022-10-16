https://ria.ru/20221016/rabota-1824374992.html

Социологи выяснили, что мешает россиянам искать работу

Социологи выяснили, что мешает россиянам искать работу - РИА Новости, 16.10.2022

Социологи выяснили, что мешает россиянам искать работу

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россиян от поиска работы активнее всего отвлекают домашние дела, усталость и мессенджеры, кроме того, в списке популярных причин - РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:40

2022-10-16T09:40

2022-10-16T09:40

общество

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россиян от поиска работы активнее всего отвлекают домашние дела, усталость и мессенджеры, кроме того, в списке популярных причин - хобби и хорошая погода, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob, которое есть у РИА Новости."Распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у четверых из десяти россиян. При этом 29% россиян признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела. Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 16% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 12% респондентов", - выяснили специалисты, опросив 1600 респондентов.В то же время личные качества: лень, безответственность и неуверенность - назвали главным препятствием 11% респондентов. А 8% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя.Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. По 4% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 3% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.При этом, по данным исследования, женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам - компьютер, хобби и друзья.

https://ria.ru/20220922/samozanyatye-1818792890.html

https://ria.ru/20220615/rabota-1795346061.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия