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В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти - РИА Новости, 16.10.2022
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В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти
В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти - РИА Новости, 16.10.2022
В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти
Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском районе Белгородской области, без света осталось село Солоти, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T20:09
2022-10-16T20:55
происшествия
антон иванов
белгород
белгородская область
валуйский район
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БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском районе Белгородской области, без света осталось село Солоти, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.Он добавил, что сейчас специалисты ведут восстановительные работы.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Позавчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
белгород
белгородская область
валуйский район
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353
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Работа системы противовоздушной обороны над Белгородом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Фото и видео с места предоставили местные жители.
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РИА Новости
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происшествия, антон иванов, белгород, белгородская область, валуйский район, видео
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Белгородская область, Валуйский район
В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти
БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском районе Белгородской области, без света осталось село Солоти, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
2022-10-16T20:09
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20:09 16.10.2022 (обновлено: 20:55 16.10.2022)
 
В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти

Белгородские власти: в Валуйском районе сработала система ПВО, обесточено село Солоти

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском районе Белгородской области, без света осталось село Солоти, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
Он добавил, что сейчас специалисты ведут восстановительные работы.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Позавчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
 
ПроисшествияАнтон ИвановБелгородБелгородская областьВалуйский район
 
 
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