https://ria.ru/20221016/pvo-1824458132.html

В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти

В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти - РИА Новости, 16.10.2022

В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село Солоти

Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском районе Белгородской области, без света осталось село Солоти, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T20:09

2022-10-16T20:09

2022-10-16T20:55

происшествия

антон иванов

белгород

белгородская область

валуйский район

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БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском районе Белгородской области, без света осталось село Солоти, сообщил на странице во "ВКонтакте" глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.Он добавил, что сейчас специалисты ведут восстановительные работы.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Позавчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

белгород

белгородская область

валуйский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа системы противовоздушной обороны над Белгородом Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Фото и видео с места предоставили местные жители. 2022-10-16T20:09 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, антон иванов, белгород, белгородская область, валуйский район, видео