https://ria.ru/20221016/pvo-1824402971.html

Премьер Баварии призвал защитить немецкие города системами ПВО

Премьер Баварии призвал защитить немецкие города системами ПВО - РИА Новости, 16.10.2022

Премьер Баварии призвал защитить немецкие города системами ПВО

Для защиты немецких городов необходимо установить системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а не только поставлять их на Украину, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:46

2022-10-16T13:46

2022-10-16T13:46

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Для защиты немецких городов необходимо установить системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а не только поставлять их на Украину, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью изданию Bild am Sonntag."Мы должны установить ракетные и противовоздушные защитные системы для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны", - подчеркнул он.Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221016/germaniya-1824400973.html

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Варвара Скокшина

в мире, маркус зедер, алексей резников, сергей лавров, бавария, россия, украина, нато