https://ria.ru/20221016/putin-1824430987.html

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН - РИА Новости, 16.10.2022

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН

В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:01

2022-10-16T17:01

2022-10-16T17:19

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экономика

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки."Встреча с замгенсека ООН не планируется", - сказал Песков.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен отправятся воскресенье в Москву. Целью поездки Гриффитс и Гриспен станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html

https://ria.ru/20221013/sdelka-1823795550.html

https://ria.ru/20221005/peregovory-1821631491.html

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оон, россия, владимир путин, мартин гриффитс, москва, экономика, украина