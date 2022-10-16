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В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН - РИА Новости, 16.10.2022
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В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН
В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН - РИА Новости, 16.10.2022
В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН
В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:01
2022-10-16T17:19
оон
россия
владимир путин
мартин гриффитс
москва
экономика
украина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки."Встреча с замгенсека ООН не планируется", - сказал Песков.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен отправятся воскресенье в Москву. Целью поездки Гриффитс и Гриспен станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html
https://ria.ru/20221013/sdelka-1823795550.html
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оон, россия, владимир путин, мартин гриффитс, москва, экономика, украина
ООН, Россия, Владимир Путин, Мартин Гриффитс, Москва, Экономика, Украина
17:01 16.10.2022 (обновлено: 17:19 16.10.2022)
 
В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН

Песков заявил, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН Гриффитсом

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:44
Путин оценил работу генсека ООН по зерновой сделке
"Встреча с замгенсека ООН не планируется", - сказал Песков.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен отправятся воскресенье в Москву. Целью поездки Гриффитс и Гриспен станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:15
Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется
В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 10:58
Позиция Зеленского не повлияет на зерновую сделку, заявили в МИД
 
ООНРоссияВладимир ПутинМартин ГриффитсМоскваЭкономикаУкраина
 
 
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