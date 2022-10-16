17:01 16.10.2022 (обновлено: 17:19 16.10.2022)
В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН
Песков заявил, что в графике Путина нет встречи с замгенсека ООН Гриффитсом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки.
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"Встреча с замгенсека ООН не планируется", - сказал Песков.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен отправятся воскресенье в Москву. Целью поездки Гриффитс и Гриспен станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
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В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
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