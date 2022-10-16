https://ria.ru/20221016/putin-1824390049.html

Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина

Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина - РИА Новости, 16.10.2022

Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина

Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:36

2022-10-16T11:36

2022-10-16T11:36

владимир путин

александр новак

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европа

в мире

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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ, пишет в воскресенье газета Yeni Şafak.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Стало известно, что за 3 месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности", - пишет издание.Заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор д-р Нафиз Маден подчеркнул, что они окажут всестороннюю поддержку в случае реализации проекта."Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал он.По словам Мадена, проект приведет к тому, что Турция станет центральной страной, а не транзитной.Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html

https://ria.ru/20221013/gaz-1823780268.html

https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823733762.html

турция

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, александр новак, турция, россия, европа, в мире