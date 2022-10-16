Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина
Yeni Şafak: турецкие ученые подготовили проект хаба за три месяца до заявлений Путина
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ, пишет в воскресенье газета Yeni Şafak.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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"Стало известно, что за 3 месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности", - пишет издание.
Заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор д-р Нафиз Маден подчеркнул, что они окажут всестороннюю поддержку в случае реализации проекта.
"Турция доказала всему миру, что она является страной, которая защитит Европу от холода зимой сегодня, как вчера она защитила Европу и весь мир от голода. Мы разработали проект газопровода. Мы сделали это не в качестве прогноза, а с помощью чисто научных исследований", - подчеркнул ученый.
"Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал он.
По словам Мадена, проект приведет к тому, что Турция станет центральной страной, а не транзитной.
"Это позволит нам стать государством-плеймейкером... Этот проект будет способствовать миру и спокойствию. Это укрепит социально-культурные и даже братские связи между странами. В этом смысле мы готовы внести любой вклад в развитие нашей страны. Мы находимся на службе нашего государства как в технико-экономическом обосновании проекта, так и в других исследованиях", - сказал он.
Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
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