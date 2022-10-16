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Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина - РИА Новости, 16.10.2022
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Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина
Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина - РИА Новости, 16.10.2022
Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина
Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:36
2022-10-16T11:36
владимир путин
александр новак
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ, пишет в воскресенье газета Yeni Şafak.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Стало известно, что за 3 месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности", - пишет издание.Заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор д-р Нафиз Маден подчеркнул, что они окажут всестороннюю поддержку в случае реализации проекта."Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал он.По словам Мадена, проект приведет к тому, что Турция станет центральной страной, а не транзитной.Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html
https://ria.ru/20221013/gaz-1823780268.html
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владимир путин, александр новак, турция, россия, европа, в мире
Владимир Путин, Александр Новак, Турция, Россия, Европа, В мире
11:36 16.10.2022
 
Турецкие ученые разработали проект газового хаба до заявлений Путина

Yeni Şafak: турецкие ученые подготовили проект хаба за три месяца до заявлений Путина

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ, пишет в воскресенье газета Yeni Şafak.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:12
Газовый хаб в Турции укрепит позиции Анкары, заявил эксперт
"Стало известно, что за 3 месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности", - пишет издание.
Заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор д-р Нафиз Маден подчеркнул, что они окажут всестороннюю поддержку в случае реализации проекта.
"Турция доказала всему миру, что она является страной, которая защитит Европу от холода зимой сегодня, как вчера она защитила Европу и весь мир от голода. Мы разработали проект газопровода. Мы сделали это не в качестве прогноза, а с помощью чисто научных исследований", - подчеркнул ученый.
"Мы будем распределять этот природный газ в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию… Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал он.
Система газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:34
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями
По словам Мадена, проект приведет к тому, что Турция станет центральной страной, а не транзитной.
"Это позволит нам стать государством-плеймейкером... Этот проект будет способствовать миру и спокойствию. Это укрепит социально-культурные и даже братские связи между странами. В этом смысле мы готовы внести любой вклад в развитие нашей страны. Мы находимся на службе нашего государства как в технико-экономическом обосновании проекта, так и в других исследованиях", - сказал он.
Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
13 октября, 14:45
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб
 
Владимир ПутинАлександр НовакТурцияРоссияЕвропаВ мире
 
 
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