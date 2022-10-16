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Юрист объяснил, почему в вашу квартиру могут прийти с проверкой - РИА Новости, 16.10.2022
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Юрист объяснил, почему в вашу квартиру могут прийти с проверкой
Юрист объяснил, почему в вашу квартиру могут прийти с проверкой - РИА Новости, 16.10.2022
Юрист объяснил, почему в вашу квартиру могут прийти с проверкой
Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал в беседе с агентством "Прайм", что некоторые структуры в ряде случаев имеют право... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T03:18
2022-10-16T03:18
егор редин
россия
позиция права
госжилинспекция
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА. 16 окт – РИА Новости. Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал в беседе с агентством "Прайм", что некоторые структуры в ряде случаев имеют право осуществлять проверки по месту жительства граждан без согласия собственников.Так, отмечает эксперт, владелец квартиры обязан впустить полицию при наличии постановления на обыск. В остальных случаях допускается отказ в предоставлении доступа на территорию помещения, например, при визите Госжилинспекции, коммунальных служб. ФНС проводит проверки, если собственник ведет на дому предпринимательскую деятельность, добавляет Редин.Кроме того, по словам юриста, отказ от проверки воспринимается негативно и может привести к применению мер ответственности. Так, за недопуск полиции грозит статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию. "Если не пустить сотрудника коммунальной службы, и это приведет к прорыву водопроводных труб", собственник понесет гражданскую ответственность, подчеркивает Редин.
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егор редин, россия, позиция права, госжилинспекция, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Егор Редин, Россия, Позиция права, Госжилинспекция, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
03:18 16.10.2022
 
Юрист объяснил, почему в вашу квартиру могут прийти с проверкой

Юрист Редин предупредил о возможности проверки квартиры без согласия собственника

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 16 окт – РИА Новости. Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал в беседе с агентством "Прайм", что некоторые структуры в ряде случаев имеют право осуществлять проверки по месту жительства граждан без согласия собственников.
Так, отмечает эксперт, владелец квартиры обязан впустить полицию при наличии постановления на обыск. В остальных случаях допускается отказ в предоставлении доступа на территорию помещения, например, при визите Госжилинспекции, коммунальных служб. ФНС проводит проверки, если собственник ведет на дому предпринимательскую деятельность, добавляет Редин.
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Кроме того, по словам юриста, отказ от проверки воспринимается негативно и может привести к применению мер ответственности. Так, за недопуск полиции грозит статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию. "Если не пустить сотрудника коммунальной службы, и это приведет к прорыву водопроводных труб", собственник понесет гражданскую ответственность, подчеркивает Редин.
 
Егор РединРоссияПозиция праваГосжилинспекцияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
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