https://ria.ru/20221016/protesty-1824456165.html

Полиция и спецназ демонтировали в Кишиневе палаточный городок протестующих

Полиция и спецназ демонтировали в Кишиневе палаточный городок протестующих - РИА Новости, 16.10.2022

Полиция и спецназ демонтировали в Кишиневе палаточный городок протестующих

Молдавская полиция совместно со спецназом разобрала палаточный городок манифестантов перед парламентом и дворцом президента в Кишиневе, передает корреспондент... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T20:01

2022-10-16T20:01

2022-10-16T21:22

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КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Молдавская полиция совместно со спецназом разобрала палаточный городок манифестантов перед парламентом и дворцом президента в Кишиневе, передает корреспондент РИА НовостиБессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в городе с 18 сентября. Сегодня во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а затем начали принудительно их демонтировать. После этого их свалили в кучу посреди проезжей части, затем погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении.Жители протестного городка сообщили, что не успели забрать вещи из палаток, когда спецназ начал их демонтировать. Они отметили, что никто не оказывал сопротивления сотрудникам полиции. Сотрудники правоохранительных органов не разрешили манифестантам взять свое имущество, однако те все равно пытаются пробраться к завалам из палаток.В пресс-службе полиции, в свою очередь, заявили, что организаторы протеста нарушили правила проведения манифестаций и провоцировали беспорядки, создавая угрозу для общественной безопасности."Организаторы протеста умышленно нарушили требования, ранее установленные в ходе совместного заседания между ними, мэрией Кишинева и полицией. Зафиксирован ряд провокаций в адрес силовых структур и действий с целью дестабилизации, <...> все действия были направлены на возбуждение беспорядков и создание угрозы общественной безопасности", — уточнили в ведомстве.В полиции также отметили, что организаторы отказались сотрудничать с правоохранительными органами и не подчинились требованию сменить место протеста. По данным ведомства, манифестанты "прибегли к языку ненависти, не выполнили требования, допустили акции протеста вопреки ранее установленным правилам и которые могли привести к эскалации и опасности для граждан".На этой неделе власти республики изменили правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги теперь можно только в нерабочие дни, акции должны завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестующими. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221016/palatki-1824461411.html

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Демонтаж палаточного городка в центре Кишинева полицией Полиция Молдавии при помощи спецназа демонтировала палаточный городок в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-16T20:01 true PT0M10S

Антиправительственный митинг в центре Кишинева В центре Кишинева антиправительственный митинг. Участники требуют отставки властей и компенсации роста тарифов на газ и электроэнергию. 2022-10-16T20:01 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, россия