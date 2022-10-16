Рейтинг@Mail.ru
США признали "агрессивность" подхода к поддержке протестов в Иране - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/protesty-1824433734.html
США признали "агрессивность" подхода к поддержке протестов в Иране
США признали "агрессивность" подхода к поддержке протестов в Иране - РИА Новости, 16.10.2022
США признали "агрессивность" подхода к поддержке протестов в Иране
США предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране, заявил помощник американского президента по национальной безопасности РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:25
2022-10-16T17:25
в мире
иран
джейк салливан
сша
министерство финансов сша
мид ирана
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_decaee08c8de273940b7f04d3e27aef2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. США предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства", - сказал Салливан в воскресном эфире телеканала CNN.В конце сентября минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, обновленная лицензия расширит доступ иранского населения к "основанной на фактах информации" и позволит противостоять "усилиям иранского правительства контролировать и цензурировать своих граждан".Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
https://ria.ru/20221004/sanktsii-1821398246.html
https://ria.ru/20221003/iran-1821156238.html
https://ria.ru/20221003/iran-1821303373.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8683ca0cd8ae20e598e3b86a1e4947c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, джейк салливан, сша, министерство финансов сша, мид ирана, энтони блинкен
В мире, Иран, Джейк Салливан, США, Министерство финансов США, МИД Ирана, Энтони Блинкен
17:25 16.10.2022
 
США признали "агрессивность" подхода к поддержке протестов в Иране

США признали, что предпринимают "агрессивные шаги" по поддержке протестующих в Иране

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. США предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства", - сказал Салливан в воскресном эфире телеканала CNN.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:23
Иран назвал санкции со стороны США преступлением против человечества
В конце сентября минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, обновленная лицензия расширит доступ иранского населения к "основанной на фактах информации" и позволит противостоять "усилиям иранского правительства контролировать и цензурировать своих граждан".
"Мы всегда рассматриваем дополнительные шаги, которые могут быть предприняты. В действительности, лишь на этой неделе я встречался с иранскими активистами, которые действуют за пределами своей страны, чтобы поддержать тех, кто действуют внутри нее – чтобы услышать их мнение о том, какие еще меры США должны принять для поддержки протестов в Иране", - добавил представитель Белого дома.
Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:08
Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков
В результате, на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 23:38
СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран
 
В миреИранДжейк СалливанСШАМинистерство финансов СШАМИД ИранаЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала