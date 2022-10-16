США признали "агрессивность" подхода к поддержке протестов в Иране
США признали, что предпринимают "агрессивные шаги" по поддержке протестующих в Иране
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. США предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства", - сказал Салливан в воскресном эфире телеканала CNN.
В конце сентября минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, обновленная лицензия расширит доступ иранского населения к "основанной на фактах информации" и позволит противостоять "усилиям иранского правительства контролировать и цензурировать своих граждан".
"Мы всегда рассматриваем дополнительные шаги, которые могут быть предприняты. В действительности, лишь на этой неделе я встречался с иранскими активистами, которые действуют за пределами своей страны, чтобы поддержать тех, кто действуют внутри нее – чтобы услышать их мнение о том, какие еще меры США должны принять для поддержки протестов в Иране", - добавил представитель Белого дома.
Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
В результате, на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.