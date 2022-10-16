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На протестной акции в Париже пострадали несколько человек - РИА Новости, 16.10.2022
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На протестной акции в Париже пострадали несколько человек
На протестной акции в Париже пострадали несколько человек - РИА Новости, 16.10.2022
На протестной акции в Париже пострадали несколько человек
Медики оказывают помощь пострадавшим в ходе столкновений радикалов с полицией на марше в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T19:55
2022-10-16T19:55
в мире
анастасия иванова
жан-люк меланшон
париж
франция
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Медики оказывают помощь пострадавшим в ходе столкновений радикалов с полицией на марше в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В Париже в воскресенье прошёл марш против подорожания жизни и климатического бездействия властей по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты также выступили против роста цен на топливо и продукты и против повышения пенсионного возраста.Несколько человек пострадали в результате столкновений радикалов с полицейскими в районе площади Бастилии, когда протестная колонна дошла до конечной точки маршрута.Медики-добровольцы, которые сопровождали демонстрантов, оказывают на месте помощь всем нуждающимся. Некоторые манифестанты, по наблюдению корреспондента РИА Новости, обращаются к ним с кровоточащими ранениями в области головы.Акция, стартовавшая с площади Нации, проходила мирно, пока к ней не присоединилась радикально настроенная молодёжь из black bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.Также агрессивно настроенные молодые люди в черных масках начали крушить витрины банков. Они вырывали у журналистов телефоны, чтобы те не могли снимать их действия.Столкновения радикалов с сотрудниками полиции продолжались в ходе шествия, а также когда колонна прибыла на конечный пункт маршрута - площадь Бастилии.Организаторы утверждают, что на марш вышли 140 тысяч человек. По оценкам полиции, участников было 30 тысяч.
https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823358373.html
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Радикалы на протестной акции в Париже
К протестной акции в Париже присоединились радикалы, начались провокации, полиция применила слезоточивый газ
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в мире, анастасия иванова, жан-люк меланшон, париж, франция
В мире, Анастасия Иванова, Жан-Люк Меланшон, Париж, Франция
19:55 16.10.2022
 
На протестной акции в Париже пострадали несколько человек

Несколько манифестантов получили ранения в результате столкновений на марше в Париже

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкПротестная акция в центре Парижа
Протестная акция в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Протестная акция в центре Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Медики оказывают помощь пострадавшим в ходе столкновений радикалов с полицией на марше в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В Париже в воскресенье прошёл марш против подорожания жизни и климатического бездействия властей по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты также выступили против роста цен на топливо и продукты и против повышения пенсионного возраста.
Автомобили в очереди на заправочной станции TotalEnergies в Броне, Франция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Несколько человек пострадали в результате столкновений радикалов с полицейскими в районе площади Бастилии, когда протестная колонна дошла до конечной точки маршрута.
Медики-добровольцы, которые сопровождали демонстрантов, оказывают на месте помощь всем нуждающимся. Некоторые манифестанты, по наблюдению корреспондента РИА Новости, обращаются к ним с кровоточащими ранениями в области головы.
Акция, стартовавшая с площади Нации, проходила мирно, пока к ней не присоединилась радикально настроенная молодёжь из black bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Также агрессивно настроенные молодые люди в черных масках начали крушить витрины банков. Они вырывали у журналистов телефоны, чтобы те не могли снимать их действия.
Столкновения радикалов с сотрудниками полиции продолжались в ходе шествия, а также когда колонна прибыла на конечный пункт маршрута - площадь Бастилии.
Организаторы утверждают, что на марш вышли 140 тысяч человек. По оценкам полиции, участников было 30 тысяч.
 
В миреАнастасия ИвановаЖан-Люк МеланшонПарижФранция
 
 
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