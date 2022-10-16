https://ria.ru/20221016/posolstvo-1824443623.html

В МИД Сербии заявили, что посольство в Киеве эвакуировали еще в марте

В МИД Сербии заявили, что посольство в Киеве эвакуировали еще в марте - РИА Новости, 16.10.2022

В МИД Сербии заявили, что посольство в Киеве эвакуировали еще в марте

Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта, заявили РИА Новости в МИД страны в свете сообщений некоторых СМИ о временном закрытии... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T18:32

2022-10-16T18:32

2022-10-16T18:32

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БЕЛГРАД, 16 окт - РИА Новости. Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта, заявили РИА Новости в МИД страны в свете сообщений некоторых СМИ о временном закрытии сербского диппредставительства в Киеве.В воскресенье ряд сербских и региональных СМИ сообщил со ссылкой на сообщение посольства Сербии в Киеве о приостановке его деятельности и эвакуации сотрудников по соображениям безопасности.В МИД предположили, что журналисты по ошибке сослались на мартовское сообщение министерства. Несколько изданий и порталов, включая Радио и телевидение Сербии затем в воскресенье убрали или исправили тексты, а телеканал N1 даже принес извинения читателям.

https://ria.ru/20221013/davlenie-1823794375.html

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