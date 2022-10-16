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Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев - РИА Новости, 16.10.2022
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Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев - РИА Новости, 16.10.2022
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:53
2022-10-16T14:02
общество
олег попцов
дмитрий киселев
евгений попов
госдума рф
вгтрк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять, сообщил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет.
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общество, олег попцов, дмитрий киселев, евгений попов, госдума рф, вгтрк
Общество, Олег Попцов, Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Госдума РФ, ВГТРК
13:53 16.10.2022 (обновлено: 14:02 16.10.2022)
 
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев

Киселев: экс-председатель ВГТРК Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОлег Попцов
Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Олег Попцов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять, сообщил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет.
"Олег Максимович всегда был особой личностью. Он сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять. Основатель телеканала "ТВ Центр" расшифровывал аббревиатуру ТВЦ как "телевидение вечных ценностей". Такой был замах у Попцова, которого во многом считаю своим учителем. Светлая память", - сказал Киселев.
 
ОбществоОлег ПопцовДмитрий КиселевЕвгений ПоповГосдума РФВГТРК
 
 
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