https://ria.ru/20221016/poptsov-1824403757.html
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев - РИА Новости, 16.10.2022
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:53
2022-10-16T13:53
2022-10-16T14:02
общество
олег попцов
дмитрий киселев
евгений попов
госдума рф
вгтрк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять, сообщил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег попцов, дмитрий киселев, евгений попов, госдума рф, вгтрк
Общество, Олег Попцов, Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Госдума РФ, ВГТРК
13:53 16.10.2022 (обновлено: 14:02 16.10.2022)
Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев
Киселев: экс-председатель ВГТРК Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний