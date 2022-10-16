https://ria.ru/20221016/poptsov-1824403757.html

Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев

Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев - РИА Новости, 16.10.2022

Попцов сочетал в себе журналистский азарт и глубину знаний, заявил Киселев

Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:53

2022-10-16T13:53

2022-10-16T14:02

общество

олег попцов

дмитрий киселев

евгений попов

госдума рф

вгтрк

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять, сообщил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.О смерти бывшего председателя ВГТРК сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Попцову было 88 лет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, олег попцов, дмитрий киселев, евгений попов, госдума рф, вгтрк