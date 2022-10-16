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Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2022
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Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине
Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2022
Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине
Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву, написал в твиттере израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T19:56
2022-10-16T22:33
в мире
россия
иран
украина
нато
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву, написал в твиттере израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.Он обосновал этот шаг информацией о том, что Иран якобы передает России баллистические ракеты. По его словам, в ответ Израиль должен начать поставлять Украине военную помощь по примеру США и стран НАТО. Тель-Авив с начала российской спецоперации на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.Сегодня об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на публикацию газеты Washington Post.Ранее в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира".Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html
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в мире, россия, иран, украина, нато, израиль
В мире, Россия, Иран, Украина, НАТО, Израиль
19:56 16.10.2022 (обновлено: 22:33 16.10.2022)
 
Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине

Израильский министр по делам диаспоры Шай призвал начать поставки военной помощи Украине

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву, написал в твиттере израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.
Он обосновал этот шаг информацией о том, что Иран якобы передает России баллистические ракеты. По его словам, в ответ Израиль должен начать поставлять Украине военную помощь по примеру США и стран НАТО.
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Тель-Авив с начала российской спецоперации на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.
Сегодня об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на публикацию газеты Washington Post.
Ранее в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира".
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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