https://ria.ru/20221016/pomosch-1824455506.html

Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине

Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2022

Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине

Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву, написал в твиттере израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T19:56

2022-10-16T19:56

2022-10-16T22:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву, написал в твиттере израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.Он обосновал этот шаг информацией о том, что Иран якобы передает России баллистические ракеты. По его словам, в ответ Израиль должен начать поставлять Украине военную помощь по примеру США и стран НАТО. Тель-Авив с начала российской спецоперации на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.Сегодня об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на публикацию газеты Washington Post.Ранее в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира".Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html

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в мире, россия, иран, украина, нато, израиль