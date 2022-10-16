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Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского - РИА Новости, 16.10.2022
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Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского
Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского - РИА Новости, 16.10.2022
Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели полицейского в Костромской области, сообщается в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:32
2022-10-16T11:59
происшествия
александр бастрыкин
костромская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели полицейского в Костромской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Костромской области Денису Левченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью сотрудника полиции", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину после сообщения о ссоре в селе Георгиевское, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль он выстрелил в полицейского и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался. Вскоре подозреваемый был задержан. Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в его отношении.
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происшествия, александр бастрыкин, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Костромская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:32 16.10.2022 (обновлено: 11:59 16.10.2022)
 
Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского

Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели полицейского в Костромской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Костромской области Денису Левченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью сотрудника полиции", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину после сообщения о ссоре в селе Георгиевское, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль он выстрелил в полицейского и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался. Вскоре подозреваемый был задержан. Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в его отношении.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинКостромская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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