https://ria.ru/20221016/politsiya-1824379871.html

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского - РИА Новости, 16.10.2022

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели костромского полицейского

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели полицейского в Костромской области, сообщается в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:32

2022-10-16T10:32

2022-10-16T11:59

происшествия

александр бастрыкин

костромская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели полицейского в Костромской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Костромской области Денису Левченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью сотрудника полиции", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину после сообщения о ссоре в селе Георгиевское, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль он выстрелил в полицейского и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался. Вскоре подозреваемый был задержан. Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в его отношении.

https://ria.ru/20221014/ubiystvo-1823915766.html

костромская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр бастрыкин, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)