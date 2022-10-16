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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.10.2022
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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.10.2022
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T21:41
2022-10-16T22:17
санкт-петербург
россия
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий", - говорится в сообщении.По информации Росгидрометцентра, 17 октября ожидается сильный ветер."Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.ГУМЧС России по Санкт-Петербургу также предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 17 октября ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 23 метров в секунду.Власти просят жителей города проявлять осторожность.
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санкт-петербург, россия, погода, общество
Санкт-Петербург, Россия, Погода, Общество
21:41 16.10.2022 (обновлено: 22:17 16.10.2022)
 
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге из-за усиления ветра объявили оранжевый уровень погодной опасности

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДождь и ветер в Санкт-Петербурге
Дождь и ветер в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дождь и ветер в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий", - говорится в сообщении.
По информации Росгидрометцентра, 17 октября ожидается сильный ветер.
"Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.
ГУМЧС России по Санкт-Петербургу также предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 17 октября ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 23 метров в секунду.
Власти просят жителей города проявлять осторожность.
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