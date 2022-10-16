https://ria.ru/20221016/pogoda-1824472405.html
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.10.2022
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T21:41
2022-10-16T21:41
2022-10-16T22:17
санкт-петербург
россия
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97356/55/973565527_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_ec2d3e1234160057ec2cebf4b41b2eb8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий", - говорится в сообщении.По информации Росгидрометцентра, 17 октября ожидается сильный ветер."Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.ГУМЧС России по Санкт-Петербургу также предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 17 октября ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 23 метров в секунду.Власти просят жителей города проявлять осторожность.
https://ria.ru/20221002/zima-1820991244.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97356/55/973565527_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0e2225ca92feee1a0130bef2478237ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, погода, общество
Санкт-Петербург, Россия, Погода, Общество
21:41 16.10.2022 (обновлено: 22:17 16.10.2022)
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге из-за усиления ветра объявили оранжевый уровень погодной опасности