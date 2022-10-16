https://ria.ru/20221016/pogoda-1824472405.html

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.10.2022

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T21:41

2022-10-16T21:41

2022-10-16T22:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий", - говорится в сообщении.По информации Росгидрометцентра, 17 октября ожидается сильный ветер."Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.ГУМЧС России по Санкт-Петербургу также предупреждает, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 17 октября ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 23 метров в секунду.Власти просят жителей города проявлять осторожность.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, погода, общество