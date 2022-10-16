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Число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло

Число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло - РИА Новости, 16.10.2022

Число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло

Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T18:55

2022-10-16T18:55

2022-10-16T18:56

в мире

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двух погибших в Куйбышевском районе Донецка."В результате карательного обстрела Куйбышевского района погиб мужчина 1955 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика