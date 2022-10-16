https://ria.ru/20221016/plennyy-1824453096.html

Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев дезориентировал группы на передовой

Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев дезориентировал группы на передовой - РИА Новости, 16.10.2022

Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев дезориентировал группы на передовой

Киевское командование комплектует группы для отправки на передовую из различных подразделений, а также лишает их связи и дополнительной информации об... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T19:34

2022-10-16T19:34

2022-10-16T21:00

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ЛУГАНСК (ЛНР), 16 окт — РИА Новости. Киевское командование комплектует группы для отправки на передовую из различных подразделений, а также лишает их связи и дополнительной информации об обстановке, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не могли предпринять никаких самостоятельных действий, рассказал журналистам военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков Ярослав, взятый в плен бойцами группировки "Бахмут" группы "Вагнер" в районе Зайцево."Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это (было сделано. — Прим. ред.) для того, чтобы люди просто не знали информацию", — пояснил пленный.По его словам, на позициях в районе Зайцево его группа из десяти человек провела около четырех дней, потеряв при этом троих. Он уточнил, что все эти дни украинские военнослужащие были под плотным артиллерийским огнем."Постоянно были прилеты, прилеты (удары артиллерии. — Прим. ред.). На пять минут отдых и опять: час, два могло длиться. У нас было десять человек на позиции, погибших было трое. Трехсотых, то есть раненых, совсем не было", — вспоминает пленный.Со слов украинского военнослужащего, кроме того, что бойцы группы были из различных подразделений и совсем не ориентировались на местности, они не имели связи и со стоящими рядом отрядами, поэтому не могли даже куда-то переместиться или оставить позиции."Не получилось бы (уйти. — Прим. ред.) даже после многих мыслей. Потому что там стоят свои (войска Киева. — Прим. ред.). Уходил бы — мало ли кто идет, открыли б огонь. А жить все хотят, сами понимаете. Либо бы минометом тебя накрыло, либо свои же", — рассказал пленный.

https://ria.ru/20221015/mariupol-1824224962.html

https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html

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Пленный солдат ВСУ: Киев бросает на передовую группы без связи, чтобы они не покидали позиции Взятый в плен бойцами "Группы Вагнера" украинский военнослужащий рассказал, как Киев бросает на передовую разрозненные группы бойцов, без связи друг с другом и информации, чтобы они не могли покинуть позиции. 2022-10-16T19:34 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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зайцево, в мире, украина, вооруженные силы украины