https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html
Российские военные оказали помощь раненому украинскому пленному
Российские военные оказали помощь раненому украинскому пленному - РИА Новости, 16.10.2022
Российские военные оказали помощь раненому украинскому пленному
Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному, рассказал РИА Новости командир медгруппы с... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:04
2022-10-16T09:04
2022-10-16T11:49
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УГЛЕДАР (ДНР), 16 окт — РИА Новости. Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному, рассказал РИА Новости командир медгруппы с позывным "Донор".Передовой медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на Угледарском направлении."Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", — сказал собеседник агентства.По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил."Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", — отметил военнослужащий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
09:04 16.10.2022 (обновлено: 11:49 16.10.2022)
Российские военные оказали помощь раненому украинскому пленному
Российские военные под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному
УГЛЕДАР (ДНР), 16 окт — РИА Новости. Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному, рассказал РИА Новости командир медгруппы с позывным "Донор".
Передовой медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на Угледарском направлении.
"Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил.
"Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", — отметил военнослужащий.