https://ria.ru/20221016/plennye-1824357253.html

Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен

Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен - РИА Новости, 16.10.2022

Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен

Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом тем, кто хотел сдаться, рассказали РИА Новости пленные из националистического полка "Азов"* (запрещенная в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T03:16

2022-10-16T03:16

2022-10-16T07:58

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом тем, кто хотел сдаться, рассказали РИА Новости пленные из националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация)."Азовсталь"... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел. Был такой с позывным "Дэнсон", который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем", - сказал сержант "Азова"* Михаил Швец.По его словам, командиры предупреждали подчиненных: "Если свалишь, то тебе пуля".Эту информацию подтвердил старший сержант Виталий Катранич."Командир мне сказал: "Кто будет выходить - их расстреливать как дезертиров", - сообщил он.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил. *Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/sk-1823692698.html

мариуполь

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мариуполь, россия