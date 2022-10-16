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Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/plennye-1824357253.html
Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен
Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен - РИА Новости, 16.10.2022
Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен
Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом тем, кто хотел сдаться, рассказали РИА Новости пленные из националистического полка "Азов"* (запрещенная в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T03:16
2022-10-16T07:58
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом тем, кто хотел сдаться, рассказали РИА Новости пленные из националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация)."Азовсталь"... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел. Был такой с позывным "Дэнсон", который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем", - сказал сержант "Азова"* Михаил Швец.По его словам, командиры предупреждали подчиненных: "Если свалишь, то тебе пуля".Эту информацию подтвердил старший сержант Виталий Катранич."Командир мне сказал: "Кто будет выходить - их расстреливать как дезертиров", - сообщил он.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил. *Запрещенная в России террористическая организация
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мариуполь, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия
03:16 16.10.2022 (обновлено: 07:58 16.10.2022)
 
Боевики "Азова"* рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен

Боевики "Азова"*: командиры ВСУ угрожали расстрелом солдатам за сдачу в плен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"*
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом тем, кто хотел сдаться, рассказали РИА Новости пленные из националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация).
"Азовсталь"... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел. Был такой с позывным "Дэнсон", который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем", - сказал сержант "Азова"* Михаил Швец.
По его словам, командиры предупреждали подчиненных: "Если свалишь, то тебе пуля".
Эту информацию подтвердил старший сержант Виталий Катранич.
"Командир мне сказал: "Кто будет выходить - их расстреливать как дезертиров", - сообщил он.
Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
*Запрещенная в России террористическая организация
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:16В мире
СК РФ: свыше 400 боевиков "Азова"* дают показания в изоляторах России
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссия
 
 
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