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Паромная переправа в Керчи возобновила работу - РИА Новости, 16.10.2022
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Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Паромная переправа в Керчи возобновила работу - РИА Новости, 16.10.2022
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:45
2022-10-16T08:45
керчь
керченский пролив
краснодарский край
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.Накануне сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы."По нашим данным, переправа работает", - сказали в службе.Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по неповрежденной автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работают четыре парома и несколько катеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/putin-1824094220.html
керчь
керченский пролив
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керчь, керченский пролив, краснодарский край, чп на крымском мосту
Керчь, Керченский пролив, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
08:45 16.10.2022
 
Паромная переправа в Керчи возобновила работу

Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаром "Мария" в Керченском проливе
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паром "Мария" в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.
Накануне сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы.
"По нашим данным, переправа работает", - сказали в службе.
Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по неповрежденной автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работают четыре парома и несколько катеров.
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:13В России
Путин: взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем
 
КерчьКерченский проливКраснодарский крайЧП на Крымском мосту
 
 
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