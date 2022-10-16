https://ria.ru/20221016/pereprava-1824369459.html
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Паромная переправа в Керчи возобновила работу - РИА Новости, 16.10.2022
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:45
2022-10-16T08:45
2022-10-16T08:45
керчь
керченский пролив
краснодарский край
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925518_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_09faaf6d4f03102fee89daf212672f8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.Накануне сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы."По нашим данным, переправа работает", - сказали в службе.Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по неповрежденной автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работают четыре парома и несколько катеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/putin-1824094220.html
керчь
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925518_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9462d9db5660f8cd0d174a21aa32a54a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, керченский пролив, краснодарский край, чп на крымском мосту
Керчь, Керченский пролив, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
Паромная переправа в Керчи возобновила работу
Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра