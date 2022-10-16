https://ria.ru/20221016/pereprava-1824369459.html

Паромная переправа в Керчи возобновила работу

Паромная переправа в Керчи возобновила работу - РИА Новости, 16.10.2022

Паромная переправа в Керчи возобновила работу

Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:45

2022-10-16T08:45

2022-10-16T08:45

керчь

керченский пролив

краснодарский край

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.Накануне сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы."По нашим данным, переправа работает", - сказали в службе.Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту используется для перемещения грузовых автомобилей между Крымом и Краснодарским краем. Легковые автомобили проезжают по неповрежденной автодорожной части моста. Переправа запущена в работу с 8 октября, работает бесплатно. На линии работают четыре парома и несколько катеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/putin-1824094220.html

керчь

керченский пролив

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керчь, керченский пролив, краснодарский край, чп на крымском мосту