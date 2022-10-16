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В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 16.10.2022
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В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 16.10.2022
В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:46
2022-10-16T19:15
москва
оон
политика
стефан дюжаррик
сергей вершинин
мартин гриффитс
россия
стамбул
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились, они продолжались более двух с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс и Гринспен отправятся в воскресенье в Москву. Позже в МИД России сообщили о проведении переговоров между ними и Вершининым.Целью поездки Гриффитс и Гриспен должно стать продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221014/sdelka-1824216911.html
https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html
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москва, оон, политика, стефан дюжаррик, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, стамбул, экономика
Москва, ООН, Политика, Стефан Дюжаррик, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Россия, Стамбул, Экономика
17:46 16.10.2022 (обновлено: 19:15 16.10.2022)
 
В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

В Москве завершились переговоры с замгенсека ООН и генсеком ЮНКТАД по зерновой сделке

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились, они продолжались более двух с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.
Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс и Гринспен отправятся в воскресенье в Москву. Позже в МИД России сообщили о проведении переговоров между ними и Вершининым.
Целью поездки Гриффитс и Гриспен должно стать продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
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В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
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