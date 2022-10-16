https://ria.ru/20221016/peregovory-1824436484.html

В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 16.10.2022

В Москве завершились переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:46

2022-10-16T17:46

2022-10-16T19:15

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились, они продолжались более двух с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс и Гринспен отправятся в воскресенье в Москву. Позже в МИД России сообщили о проведении переговоров между ними и Вершининым.Целью поездки Гриффитс и Гриспен должно стать продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221014/sdelka-1824216911.html

https://ria.ru/20221014/putin-1824081084.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, оон, политика, стефан дюжаррик, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, стамбул, экономика