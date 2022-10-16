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В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 16.10.2022
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В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 16.10.2022
В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проводят в Москве переговоры с замминистра РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:08
2022-10-16T15:50
москва
оон
политика
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проводят в Москве переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым, обсуждают реализацию зерновой пакетной сделки и другие вопросы, сообщили РИА Новости в МИД РФ."В Москву прибыли генсекретарь Юнктад Гринспен и Гриффитс, проводят переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Обсуждают ход реализации пакетной сделки и другие вопросы", - сообщил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/sdelka-1823902260.html
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москва, оон, политика
Москва, ООН, Политика
15:08 16.10.2022 (обновлено: 15:50 16.10.2022)
 
В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

В Москве начались переговоры с представителями ООН по вопросам зерновой сделки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проводят в Москве переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым, обсуждают реализацию зерновой пакетной сделки и другие вопросы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"В Москву прибыли генсекретарь Юнктад Гринспен и Гриффитс, проводят переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Обсуждают ход реализации пакетной сделки и другие вопросы", - сообщил собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
Перед началом встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Турции Хулуси Акара в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 09:05В мире
СМИ узнали о возможном продлении "продуктовой сделки"
В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 23:36
Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины
 
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