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В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 16.10.2022

В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проводят в Москве переговоры с замминистра РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:08

2022-10-16T15:08

2022-10-16T15:50

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проводят в Москве переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым, обсуждают реализацию зерновой пакетной сделки и другие вопросы, сообщили РИА Новости в МИД РФ."В Москву прибыли генсекретарь Юнктад Гринспен и Гриффитс, проводят переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Обсуждают ход реализации пакетной сделки и другие вопросы", - сообщил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/sdelka-1823902260.html

https://ria.ru/20221010/zerno-1822973038.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, оон, политика