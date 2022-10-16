https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824399637.html
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада - РИА Новости, 16.10.2022
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада
Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:15
2022-10-16T13:15
2022-10-16T16:11
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
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религия
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт — РИА Новости. Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Везде (на Западе. — Прим. ред.) храмы закрываются, перепрофилируются. <...> Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", — сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочел 25 сентября. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа — примере противостояния дьявольским соблазнам, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме.Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в легкой форме. Одиннадцатого октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.
https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, в мире, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь, В мире, Религия
13:15 16.10.2022 (обновлено: 16:11 16.10.2022)
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада
Патриарх Кирилл: закрытие храмов говорит о нежизнеспособности цивилизации Запада
АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт — РИА Новости. Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Везде (на Западе. — Прим. ред.) храмы закрываются, перепрофилируются. <...> Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", — сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.
За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочел 25 сентября. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа — примере противостояния дьявольским соблазнам, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме.
Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.
Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви
активно работал и лечился дома, болезнь протекала в легкой форме. Одиннадцатого октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы
.
Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.