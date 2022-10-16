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Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада - РИА Новости, 16.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824399637.html
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада - РИА Новости, 16.10.2022
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада
Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:15
2022-10-16T16:11
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
в мире
религия
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт — РИА Новости. Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Везде (на Западе. — Прим. ред.) храмы закрываются, перепрофилируются. &lt;...&gt; Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", — сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочел 25 сентября. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа — примере противостояния дьявольским соблазнам, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме.Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в легкой форме. Одиннадцатого октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.
https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, в мире, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь, В мире, Религия
13:15 16.10.2022 (обновлено: 16:11 16.10.2022)
 
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада

Патриарх Кирилл: закрытие храмов говорит о нежизнеспособности цивилизации Запада

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / БелТА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт — РИА Новости. Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Везде (на Западе. — Прим. ред.) храмы закрываются, перепрофилируются. <...> Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", — сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочел 25 сентября. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа — примере противостояния дьявольским соблазнам, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме.
Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.
Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в легкой форме. Одиннадцатого октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.
Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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