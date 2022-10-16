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Полиция в Париже применила слезоточивый газ на акции протеста - РИА Новости, 16.10.2022
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Полиция в Париже применила слезоточивый газ на акции протеста
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на акции протеста - РИА Новости, 16.10.2022
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на акции протеста
Радикалы появились на месте проведения протестной акции в Париже, начались провокации, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:55
2022-10-16T17:36
в мире
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы появились на месте проведения протестной акции в Париже, начались провокации, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Марш против подорожания жизни проходит в воскресенье в Париже по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций.Акция стартовала с площади Нации в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвуют тысячи человек. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога на сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста.Манифестация проходила мирно под контролем кордонов полицейских.Позднее к акции присоединилась радикально настроенная молодёжь из Black Bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.Также настроенные агрессивно молодые люди начали крушить витрины банков.
https://ria.ru/20221014/odinochestvo-1823885259.html
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Радикалы на протестной акции в Париже
К протестной акции в Париже присоединились радикалы, начались провокации, полиция применила слезоточивый газ
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в мире, париж
В мире, Париж
16:55 16.10.2022 (обновлено: 17:36 16.10.2022)
 
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на акции протеста

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против радикалов на акции протеста

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы появились на месте проведения протестной акции в Париже, начались провокации, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Марш против подорожания жизни проходит в воскресенье в Париже по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций.
Нищий - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Акция стартовала с площади Нации в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвуют тысячи человек. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога на сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста.
Манифестация проходила мирно под контролем кордонов полицейских.
Позднее к акции присоединилась радикально настроенная молодёжь из Black Bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Также настроенные агрессивно молодые люди начали крушить витрины банков.
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