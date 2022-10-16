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Протестующие в Кишиневе не успели забрать вещи из демонтированных палаток - РИА Новости, 16.10.2022
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Протестующие в Кишиневе не успели забрать вещи из демонтированных палаток
Протестующие в Кишиневе не успели забрать вещи из демонтированных палаток - РИА Новости, 16.10.2022
Протестующие в Кишиневе не успели забрать вещи из демонтированных палаток
Жители протестного городка, что находился в центре Кишинева, не успели забрать вещи из палаток, когда спецназ начал их демонтировать, хотя никто не оказал... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T20:24
2022-10-16T20:27
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Жители протестного городка, что находился в центре Кишинева, не успели забрать вещи из палаток, когда спецназ начал их демонтировать, хотя никто не оказал сопротивления полиции, передает корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а зачем начали принудительно их демонтировать. Палатки, что пять недель стояли в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их грузили в машины и увезли в неизвестном направлении."Почему нас хотя бы не предупредили, забрали прямо с личными вещами, не пустили забрать сумку, а мы же не сопротивлялись - сразу отошли в сторону", - пожаловалась корреспонденту РИА Новости жительница Оргеева, которая жила в палаточном городке.Ей вторит другой протестующий, который отметил, что просил у полиции возможность хотя бы забрать часть вещей из палатки, пока ждут новую машину, чтобы убрать лишнее из сквера. Он также получил отказ. Несмотря на это, протестующие все равно пытаются пробраться к завалам из палаток, чтобы разыскать имущество.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824421791.html
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Демонтаж палаточного городка в центре Кишинева полицией
Полиция Молдавии при помощи спецназа демонтировала палаточный городок в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
20:24 16.10.2022 (обновлено: 20:27 16.10.2022)
 
Протестующие в Кишиневе не успели забрать вещи из демонтированных палаток

Жители протестного городка в Кишиневе не успели забрать вещи из демонтированных палаток

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста в Кишиневе
Палатки участников акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Палатки участников акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Жители протестного городка, что находился в центре Кишинева, не успели забрать вещи из палаток, когда спецназ начал их демонтировать, хотя никто не оказал сопротивления полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а зачем начали принудительно их демонтировать. Палатки, что пять недель стояли в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их грузили в машины и увезли в неизвестном направлении.
"Почему нас хотя бы не предупредили, забрали прямо с личными вещами, не пустили забрать сумку, а мы же не сопротивлялись - сразу отошли в сторону", - пожаловалась корреспонденту РИА Новости жительница Оргеева, которая жила в палаточном городке.
Ей вторит другой протестующий, который отметил, что просил у полиции возможность хотя бы забрать часть вещей из палатки, пока ждут новую машину, чтобы убрать лишнее из сквера. Он также получил отказ. Несмотря на это, протестующие все равно пытаются пробраться к завалам из палаток, чтобы разыскать имущество.
На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 16:00
Молдавская полиция не пустила участников акции протеста на главную площадь
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
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