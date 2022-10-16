https://ria.ru/20221016/osen-1824400178.html

Москва на следующей неделе погрузится в глубокую осень, заявил синоптик

Москва на следующей неделе погрузится в глубокую осень, заявил синоптик - РИА Новости, 16.10.2022

Москва на следующей неделе погрузится в глубокую осень, заявил синоптик

Москва в предстоящую неделю начнет постепенно погружаться в глубокую осень, самым ненастным и ветреным будет вторник, за вторую половину дня выпадет почти пятая РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:21

2022-10-16T13:21

2022-10-16T13:21

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва в предстоящую неделю начнет постепенно погружаться в глубокую осень, самым ненастным и ветреным будет вторник, за вторую половину дня выпадет почти пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Воскресенье в Москве станет финальным днем золотой осени, а предстоящая неделя пройдет под знаком постепенного погружения в глубокую осень, которая, как правило, длится до 28 октября, после чего наступит предзимье. …В понедельник, с приближением атлантического циклона, небо нахмурится, и с утра начнутся дожди, которые, впрочем, к вечеру закончатся. Ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 6 - плюс 11", - рассказал Тишковец.По его словам, в ночь на вторник термометры покажут плюс 3 - плюс 8, но следующий день будет самым ненастным и ветреным на неделе - станет пасмурно, зарядят довольно интенсивные дожди – только за вторую половину дня выпадет до 10-12 миллиметров осадков или почти пятая часть месячной нормы - одно ведро дождевой воды на метр квадратный. Максимальная температура останется чуть теплее нормы: плюс 7 - плюс 12."В среду температура почти не изменится, дожди, но меньшей интенсивности продолжатся. Однако вечером и в ночь на четверг станет прорываться полярный фронт, сопровождаемый ливнем с общим количеством осадков до 5-10 миллиметров и вторжением свежего воздуха, что вернет температурный фон в свое климатическое русло - в течение суток всего плюс 3 - плюс 8", - заявил метеоролог.Он отметил, что к пятнице "инициатива" перейдет к погожему скандинавскому антициклону, который удержит свои позиции до выходных включительно. "А значит, следующие суббота и воскресенье тоже будут солнечными и сухими, но уже по-октябрьски прохладными. Ночами местами ожидаются заморозки - воздух будет остывать до минус 3 - плюс 2, в дневные часы не выше плюс 4 - плюс 9", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1821951852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pogoda-1823953311.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода