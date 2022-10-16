https://ria.ru/20221016/organ-1824354949.html

Врач рассказала о "коварном" органе, который разрушается без симптомов

Врач рассказала о "коварном" органе, который разрушается без симптомов - РИА Новости, 16.10.2022

Врач рассказала о "коварном" органе, который разрушается без симптомов

Человек может не подозревать о поражении печени, пока болезнь не достигнет последней стадии, отметила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T02:10

2022-10-16T02:10

2022-10-16T02:10

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Человек может не подозревать о поражении печени, пока болезнь не достигнет последней стадии, отметила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. Она объяснила, как можно вовремя распознать заболевание этого "коварного" органа.Разрушение клеток печени может быть вызвано многими причинами, например, вирусной инфекцией, злоупотреблением алкоголем ли приемом какого-либо лекарства, оказывающего токсическое воздействие на организм, напомнила Марченко. Вне зависимости от фактора, спровоцировавшего заболевание, оно может протекать без симптомов, предупредила гастроэнтеролог.Пациент может заметить такие признаки заболевания печени, как дискомфорт в правом боку, слабость, кровоточивость десен, отеки, кожный зуд, продолжила она."Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свертываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен. Могут возникать отеки, кожный зуд", – перечислила Марченко.При появлении любого из этих симптомов необходимо обратиться к врачу, подчеркнула она. Однако для того, чтобы обнаружить заболевание печени на ранней стадии, нужно регулярно проходить обследования даже при отсутствии каких-либо жалоб, добавила гастроэнтеролог."Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа", – объяснила Марченко.Своевременная диагностика позволит устранить причину заболевания и заняться восстановлением клеток печени, продолжила она."Сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела. А после этого приступать к восстановительной терапии", – уточнила Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20221003/pechen-1821271630.html

https://rsport.ria.ru/20220724/pechen-1804621608.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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