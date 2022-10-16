18:21 16.10.2022 (обновлено: 18:34 16.10.2022)
Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову
Глава ДНР Денис Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову Орденом Дружбы
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову Орденом Дружбы, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемая Айшат Рамзановна, мы совсем недавно имели возможность посетить Чеченскую Республику. А сегодня уже имеем возможность принимать вас в Донецкой Народной Республике. Ваш визит является значимым для нас. Мы понимаем сколько делает чеченский народ для освобождения Донецкой Народной Республики и защиты в целом нашей большой Родины - России. Что касается вас лично, я сам знаю, и имел возможность пообщаться с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым, главой Чеченской Республики - ред.), вас отличает действительно доброе, смелое сердце, которое и привело вас в Донецк когда здесь опасно, когда здесь стреляют, и буквально сегодня мы увидели что нацистский режим ни перед чем не останавливается. Старается нанести как можно больше вреда простым гражданским лицам, которым требуется защита и которым требуется дополнительная поддержка. Вы известны как защитница прав человека. И потому не могли обойти вниманием все происходящее в Донецкой Народной Республике. Вы много делаете и для поддержки бойцов участвующих в специальной военной операции. Помогаете им и своим искусством, и словом и молитвой. Уверен, что ваш визит станет началом новых проектов, взаимодействия и укрепления дружбы между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Я очень рад вручить вам орден Дружбы", - сказал глава ДНР.
"Спасибо вам большое. Я передаю слова приветствия от главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Спасибо большое", - сказала Айшат Кадырова.
Встреча главы ДНР и министра культуры Чечни состоялась в воскресенье в Донецке. На встрече глава ДНР так же вручил делегации Чеченской Республики наградное оружие.
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