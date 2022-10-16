https://ria.ru/20221016/orden-1824441175.html

Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову

Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову - РИА Новости, 16.10.2022

Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову Орденом Дружбы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T18:21

2022-10-16T18:21

2022-10-16T18:34

в мире

айшат кадырова

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824441952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd08528a53781b7eac6d0bdb4db359a3.jpg

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову Орденом Дружбы, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемая Айшат Рамзановна, мы совсем недавно имели возможность посетить Чеченскую Республику. А сегодня уже имеем возможность принимать вас в Донецкой Народной Республике. Ваш визит является значимым для нас. Мы понимаем сколько делает чеченский народ для освобождения Донецкой Народной Республики и защиты в целом нашей большой Родины - России. Что касается вас лично, я сам знаю, и имел возможность пообщаться с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым, главой Чеченской Республики - ред.), вас отличает действительно доброе, смелое сердце, которое и привело вас в Донецк когда здесь опасно, когда здесь стреляют, и буквально сегодня мы увидели что нацистский режим ни перед чем не останавливается. Старается нанести как можно больше вреда простым гражданским лицам, которым требуется защита и которым требуется дополнительная поддержка. Вы известны как защитница прав человека. И потому не могли обойти вниманием все происходящее в Донецкой Народной Республике. Вы много делаете и для поддержки бойцов участвующих в специальной военной операции. Помогаете им и своим искусством, и словом и молитвой. Уверен, что ваш визит станет началом новых проектов, взаимодействия и укрепления дружбы между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Я очень рад вручить вам орден Дружбы", - сказал глава ДНР."Спасибо вам большое. Я передаю слова приветствия от главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Спасибо большое", - сказала Айшат Кадырова.Встреча главы ДНР и министра культуры Чечни состоялась в воскресенье в Донецке. На встрече глава ДНР так же вручил делегации Чеченской Республики наградное оружие.

https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765563828.html

донецкая народная республика

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение Ордена Дружбы министру культуры Чечни Айшат Кадыровой Глава ДНР наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову Орденом Дружбы 2022-10-16T18:21 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, айшат кадырова, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, россия