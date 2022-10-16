https://ria.ru/20221016/opros-1824475592.html

Лишь треть американцев поддерживают переизбрание Байдена, показал опрос

Лишь треть американцев поддерживают переизбрание Байдена, показал опрос - РИА Новости, 16.10.2022

Лишь треть американцев поддерживают переизбрание Байдена, показал опрос

Лишь треть граждан США готовы повторно отдать свой голос на предстоящих в 2024 году президентских выборах за действующего главу государства Джо Байдена,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T22:53

2022-10-16T22:53

2022-10-16T22:53

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Лишь треть граждан США готовы повторно отдать свой голос на предстоящих в 2024 году президентских выборах за действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.Согласно результатам обнародованного в воскресенье исследования, более половины (54%) опрошенных американцев предпочли бы проголосовать через два года "за кого-то другого", и лишь 33% респондентов согласны вновь отдать свои голоса за Байдена. Как отмечает телеканал, еще в январе текущего года этот показатель составлял 36%.Порядка 10% опрошенных заявили, что пока не определились с тем, кого из политиков они бы предпочли увидеть в Белом доме по результатам предстоящей в 2024 году президентской гонки."Это приблизительный подсчет, который демонстрирует, что часть демократов возлагают надежды на более достойного кандидата, чем Байден, тогда как республиканцы категорично настроены против его переизбрания", - прокомментировал социолог и демократ Крис Андерсон, который выступает одним из соавторов данного исследования.Опрос проводился по телефону с 9 по 12 октября в преддверии намеченных на следующий месяц промежуточных выборов, по результатам которых выяснится, какая из двух политических партий США: Республиканская или Демократическая - будет контролировать обе палаты американского конгресса. Всего в исследовании приняли участие 1206 респондентов. Погрешность результатов составляет 2,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814134381.html

https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша