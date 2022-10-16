18:49 16.10.2022 (обновлено: 20:22 16.10.2022)
МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией
МИД назвал слова спецпредставителя ООН о российской армии выходящими за грань разумного
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что суть высказываний чиновницы невозможно комментировать всерьез.
"Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно", — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что в этой ситуации налицо "классическое "хайли лайкли" на уровне извращенной фантазии". По ее словам, это напоминает "лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие".
Захарова также отметила, что такие вбросы осуществляются не в первый раз. В частности, в 2011 году журналисты агентства Рейтер заявляли, что лояльные экс-лидеру Ливии солдаты якобы практикуют изнасилования, для чего запасаются стимулирующими препаратами.
"Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне", — подытожила она.
На днях спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования якобы применяются в качестве боевого средства.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины.