Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/obvineniya-1824445936.html
МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией
МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией - РИА Новости, 16.10.2022
МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией
Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T18:49
2022-10-16T20:22
в мире
мария захарова
россия
украина
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что суть высказываний чиновницы невозможно комментировать всерьез.Официальный представитель МИД добавила, что в этой ситуации налицо "классическое "хайли лайкли" на уровне извращенной фантазии". По ее словам, это напоминает "лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие".Захарова также отметила, что такие вбросы осуществляются не в первый раз. В частности, в 2011 году журналисты агентства Рейтер заявляли, что лояльные экс-лидеру Ливии солдаты якобы практикуют изнасилования, для чего запасаются стимулирующими препаратами."Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне", — подытожила она.На днях спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования якобы применяются в качестве боевого средства.Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины.
https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823756503.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823557996.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:49 16.10.2022 (обновлено: 20:22 16.10.2022)
 
МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией

МИД назвал слова спецпредставителя ООН о российской армии выходящими за грань разумного

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что суть высказываний чиновницы невозможно комментировать всерьез.
"Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно", — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что в этой ситуации налицо "классическое "хайли лайкли" на уровне извращенной фантазии". По ее словам, это напоминает "лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:37Специальная военная операция на Украине
В МИД заявили, что резолюция ГА ООН по Украине может затянуть конфликт
Захарова также отметила, что такие вбросы осуществляются не в первый раз. В частности, в 2011 году журналисты агентства Рейтер заявляли, что лояльные экс-лидеру Ливии солдаты якобы практикуют изнасилования, для чего запасаются стимулирующими препаратами.
"Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне", — подытожила она.
На днях спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования якобы применяются в качестве боевого средства.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 01:43
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
 
В миреМария ЗахароваРоссияУкраинаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала