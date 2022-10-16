https://ria.ru/20221016/obvineniya-1824445936.html

МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией

МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией - РИА Новости, 16.10.2022

МИД назвал обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией

Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T18:49

2022-10-16T18:49

2022-10-16T20:22

в мире

мария захарова

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что суть высказываний чиновницы невозможно комментировать всерьез.Официальный представитель МИД добавила, что в этой ситуации налицо "классическое "хайли лайкли" на уровне извращенной фантазии". По ее словам, это напоминает "лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие".Захарова также отметила, что такие вбросы осуществляются не в первый раз. В частности, в 2011 году журналисты агентства Рейтер заявляли, что лояльные экс-лидеру Ливии солдаты якобы практикуют изнасилования, для чего запасаются стимулирующими препаратами."Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне", — подытожила она.На днях спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. По ее словам, изнасилования якобы применяются в качестве боевого средства.Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины.

https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823756503.html

https://ria.ru/20221013/oon-1823557996.html

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в мире, мария захарова, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)