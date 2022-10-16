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Жительница белгородского села рассказала об украинском обстреле - РИА Новости, 16.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824414942.html
Жительница белгородского села рассказала об украинском обстреле
Жительница белгородского села рассказала об украинском обстреле - РИА Новости, 16.10.2022
Жительница белгородского села рассказала об украинском обстреле
Жительница пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины села Никольское под Белгородом Раиса Белоус рассказала РИА Новости, как "все посыпалось за... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:10
2022-10-16T15:10
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
украина
россия
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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины села Никольское под Белгородом Раиса Белоус рассказала РИА Новости, как "все посыпалось за секунды".Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, сообщал корреспондент агентства. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали три человека, есть незначительные повреждения домов, заборов, машин."Был сильный хлопок, все посыпалось за секунды… Все соседи повыходили на улицу, у всех стекла побиты", - рассказала женщина.Она добавила, что страха и паники не было: ее семья из Молдавии, и они три раза переживали землетрясение - состояние было похожее, как и то, что все происходило очень быстро.Во дворе дома она нашла много металлических осколков - если бы она находилась на улице, могла бы пострадать от них, предположила женщина.В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799879524.html
https://ria.ru/20221014/belgorod-1824104276.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Россия
15:10 16.10.2022
 
Жительница белгородского села рассказала об украинском обстреле

Жительница обстрелянного села Никольское рассказала, как "все посыпалось за секунды"

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины села Никольское под Белгородом Раиса Белоус рассказала РИА Новости, как "все посыпалось за секунды".
Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, сообщал корреспондент агентства. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали три человека, есть незначительные повреждения домов, заборов, машин.
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"Был сильный хлопок, все посыпалось за секунды… Все соседи повыходили на улицу, у всех стекла побиты", - рассказала женщина.
Она добавила, что страха и паники не было: ее семья из Молдавии, и они три раза переживали землетрясение - состояние было похожее, как и то, что все происходило очень быстро.
"Все потолки вместе с люстрами, провалилась крыша, стекла у окон, двери выгнулись в сарае, машина повреждена у дома, земля с воронки засыпала дом", - рассказала Белоус.
Во дворе дома она нашла много металлических осколков - если бы она находилась на улице, могла бы пострадать от них, предположила женщина.
В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
14 октября, 16:32Белгородская область
Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаРоссия
 
 
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