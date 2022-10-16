Жительница белгородского села рассказала об украинском обстреле
Жительница обстрелянного села Никольское рассказала, как "все посыпалось за секунды"
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины села Никольское под Белгородом Раиса Белоус рассказала РИА Новости, как "все посыпалось за секунды".
Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, сообщал корреспондент агентства. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали три человека, есть незначительные повреждения домов, заборов, машин.
"Был сильный хлопок, все посыпалось за секунды… Все соседи повыходили на улицу, у всех стекла побиты", - рассказала женщина.
Она добавила, что страха и паники не было: ее семья из Молдавии, и они три раза переживали землетрясение - состояние было похожее, как и то, что все происходило очень быстро.
"Все потолки вместе с люстрами, провалилась крыша, стекла у окон, двери выгнулись в сарае, машина повреждена у дома, земля с воронки засыпала дом", - рассказала Белоус.
Во дворе дома она нашла много металлических осколков - если бы она находилась на улице, могла бы пострадать от них, предположила женщина.
В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.